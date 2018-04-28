欄后呂麗瑤遭性侵案 77歲前教練被控非禮

2018-04-28 12:39 世界日報 香港新聞組／香港28日電



欄后呂麗瑤遭性侵案77歲前教練被控非禮 分享 facebook

港隊「欄后」呂麗瑤早前在臉書自爆，十年前曾被田徑男教練性侵犯，警方經調查後，昨日正式落案控告七旬男教練一項非禮罪，案件5月4日在粉嶺裁判法院提堂。

香港文匯報報導，涉案教練今年1月底搭乘飛機返港，在入境時被警方拘捕，他當時報稱心臟不適，即時送院，並在羈留病房留院作進一步跟進，其後已獲准保釋候查。

據報導，警方昨日透露，就去年一名女子聲稱懷疑曾被其教練非禮，經主動與事主接觸及錄取口供，及由九龍城警區重案組第二隊跟進，經初步調查後，今年1月28日下午拘捕一名77歲本地男子。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，昨日控告該男子一項非禮罪，案件5月4日在粉嶺裁判法院提堂。

報導稱，現就讀中文大學的呂麗瑤，2017年9月在土庫曼亞室運60米跨欄賽事，勇奪香港第一金，又擔任體育節目主持。同年11月30日凌晨，呂麗瑤在其23歲生日當天，在臉書自爆，十年前曾遭田徑教練性侵犯，惹起全城關注熱議，警方隨後主動聯絡呂麗瑤錄取口供。

該篇題為「我被我的前教練性侵犯」臉書文章，透露自己在十三、四歲時，被中學課外活動的田徑教練Y性侵犯，對方以按摩為名約她到其家中，脫去她牛仔褲及內褲，觸摸其私處。

呂說，公開事件是希望喚起公眾關注兒童性侵犯事件，鼓勵其他受害人發聲。培正中學事後將懷疑涉事教練停職，田徑總會網頁稍後亦將該教練除名。