陝西發生驚人凶殺案 7名學生遭害、12人搶救中

2018-04-27 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



陝西省米脂縣今晚發生惡性殺人事件，造成19名學生受傷，其中7人死亡。嫌犯已被抓獲，受傷學生正在全力救治中。 圖／翻攝自鳳凰網 分享 facebook 陝西省米脂縣今晚發生惡性殺人事件，4月27日18時10分許，米脂縣第三中學學生放學途中遭趙姓嫌疑人持刀攻擊，造成19名學生受傷，其中7人死亡。嫌犯已被抓獲，受傷學生正在全力救治中。

據@米脂公安表示，19名學生受傷（14女5男），其中7人死亡（5女2男）。警方初步調查，嫌疑人趙某某，1990年1月20日生，戶籍米脂縣城郊鎮趙家山村人。他供稱，其在米脂三中上學時受同學欺負，遂記恨學生，才持匕首殺人。

陝西省米脂縣今晚發生惡性殺人事件，造成19名學生受傷，其中7人死亡。嫌犯已被抓獲，受傷學生正在全力救治中。 圖／翻攝自鳳凰網 分享 facebook

陝西省米脂縣今晚發生惡性殺人事件，造成19名學生受傷，其中7人死亡。嫌犯已被抓獲，受傷學生正在全力救治中。 圖／翻攝自鳳凰網 分享 facebook

【中央社／台北27日電】

中國大陸陝西省榆林市米脂縣今晚6時10分左右驚傳隨機殺人，有19名米脂縣第三中學的初中生被砍傷，目前已造成7人罹難，12人受傷，一名男嫌犯已被警方當場逮捕。

陸媒界面新聞引述當地公安局內部人士透露，兇嫌是當地的未成年少年，曾就讀米脂縣第三中學，後來休學；此次攻擊疑似為了報復學校，報復社會。

米脂縣公安局內部人士事後指出，事發地在米脂縣第三中學門口不遠的下坡位置，一名男子衝出來，揮刀向放學後的學生，「男生跑得快，所以被砍的多為女生。」

新京報報導，現場一名目擊者指出，事發當時正值學生放學期間，事發在學生放學的一段「必經之路」上，一名社會青年「見人就砍」。

根據網路流出的影片與照片顯示，有數名被砍的女學生全身是血倒在馬路已無動靜；一名民眾哭喊要求快打110。當地警方獲報趕赴現場後，逮捕一名著黑衣的年輕男子。

受傷的學生陸續被送到米脂縣醫院救治，多名當地民眾前往醫院主動表示要捐血。

米脂縣委宣傳部表示，目前已有7名學生罹難，另有12人受傷。