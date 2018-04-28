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陸5大險境 高空玻璃棧道「沒踩就裂」 你敢試膽？

2018-04-28 11:00聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

中國大陸幅員遼闊景點眾多，正適合打造新鮮且驚心動魄的景點，吸引來自世界各地的遊客。美國有線電視新聞網（CNN）近日梳理出五個中國大陸最驚險刺激的戶外景點，分別是湖南天門山、北京石林峽、陜西華山、河北東太行及雲南虎跳峽。

一、湖南天門山

湖南天門山的玻璃棧道。 圖／摘自網路
湖南天門山的玻璃棧道。 圖／摘自網路
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位於湖南張家界永定區的天門山，因自然奇觀天門洞而得名。不過要數最驚險的則可算是景區當中的盤龍崖玻璃棧道，該棧道全長100公尺、寬1.6公尺，因站在玻璃棧道上能俯瞰天門山99道彎盤山公路而得名。該棧道以其絕壁凌空的恢弘氣勢備受遊客青睞，環繞在山頂就像是一個恐怖光環。(影片取自youtube cubbiermedia)

二、北京石林峽

北京石林峽的玻璃觀景平台。 圖／摘自網路
北京石林峽的玻璃觀景平台。 圖／摘自網路
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位於北京市東北部平谷區的石林峽，為黃松峪地質公園的核心景區，緣於峽谷內4座峭拔挺秀的石林峰群而得名。當中，號稱世界上面積最大的玻璃觀景平台則是坐落於石林峽景區主峰之巔。該觀景平台距離崖底約400公尺，平台懸空跨度32.8公尺，比美國科羅拉多大峽谷的廊橋還長11公尺。(影片取自youtube INSIDER）

三、陜西華山

陝西華山。 圖／摘自網路
陝西華山。 圖／摘自網路
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作為五嶽之一的華山山勢陡峭，過去一直被指為世界上最危險的登山道路之一。即使對專業的登山者而言，華山的5座主要山峰都是一場考驗。當中有部分登山道更只不過是一塊塊固定在山坡上的木板，民眾在上面經過時搖搖欲墜的場面十分驚險。(影片取自youtube TripMyDrone）

四、河北東太行

河北省邯鄲市的東太行景區以「會裂開」的玻璃棧道聞名。 圖／摘自網路
河北省邯鄲市的東太行景區以「會裂開」的玻璃棧道聞名。 圖／摘自網路
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位於河北省邯鄲市的東太行景區以「會裂開」的玻璃棧道最為聞名。去年曾有一名導遊跌倒後，玻璃棧道隨即出現「裂縫」的片段早前在網上廣傳，不過其實這只不過是棧道上經過特殊處理的碎化花紋玻璃。每當人們踏上玻璃棧道時，感官上就像是玻璃即將裂開一樣。(影片取自youtube Zita Mai）

五、雲南虎跳峽

雲南虎跳峽。 圖／摘自網路
雲南虎跳峽。 圖／摘自網路
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作為中國最深峽谷之一的虎跳峽位於雲南香格里拉市虎跳峽鎮境內。遊客如果打算前往當地進行徒步旅行時，將面臨一項非常重要的選擇，分別是選擇經過漫長而痛苦的攀登重回大路，還是通過需時雖短，但非常危險的「天梯」。深達3790公尺虎跳峽峽谷，選擇以「天梯」征服的遊客，唯一秘訣就是千萬別往下看。(影片取自youtube CC Lee）

玻璃棧道

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