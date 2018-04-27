川震十周年前夕 罹難學生家長遭限制自由

2018-04-27 17:49 中央社 台北27日電



5月12日是中國汶川地震10周年。外媒報導，德陽綿竹等地的遇難學生家長近期計劃再度向北京中央政府檢舉當地司法人員，不料卻傳出多名家長已被限制自由。

據中國官方數據，2008年汶川大地震共造成近7萬人死亡，3萬7000多人受傷，1萬7000多人失蹤。許多偏鄉學校在震災中倒塌，許多學生逃生不及命喪校園。隨後便傳出「豆腐渣工程」弊案。

美國自由亞洲電台報導，部分罹難學生家長們在震災10周年之際再次要求北京中央兌現承諾，落實他們的訴求。

四川德陽的什邡市洛水鎮的學生家長在寫給官方的檢舉信中表示，曾多次向什邡市人民法院提出「校方責任保險」民事賠償訴訟，但立案申請均遭拒絕，而且法院既不依法立案也不依法出具書面告知書。甚至口頭通知，凡是地震的案子都不予立案。

對此，這些家長希望向北京中央檢舉當地司法人員循私枉法、司法違法及行政不作為，還要求政府依法對地震罹難學生家長民事賠償訴訟立案，卻遭到攔截。

在川震中，富新第二小學共有129名學生遇難。罹難學生家長桑軍受訪時表示，日前和其他家長赴北京上訪，政府人員從鄭州把他們勸說回四川，這幾天身邊都有執法人員監視。凡是幾個主要罹難學生家屬代表都被監控，根本沒法走出去。

地震後，當地政府同意遇難的學生家長可生第二胎。家長李艷在2010年生下第二胎，但她的丈夫已不幸病故。她表示，前幾天公安把她們叫到村裡，要求她們不要接受外地媒體採訪。

對此，她表示，要求政府對學校的豆腐渣工程、校方責任險，給家長們一個說法；還有第二胎的生活問題也真的很困難。她需獨立撫養孩子，但每月補助僅人民幣百餘元。

另一個地震重災區都江堰市聚源中學當年有278名學生遇難。20多名遇難學生家長，在4月清明節期間到聚源中學遺址祭祀。他們說，曾要求北京中央調查校舍工程品質，並追究相關人士責任，但無人理會。

四川作家譚作人就當年豆腐渣工程，這星期也致函中國國務院多個部委。

他在公民建議書中表示，公民獨立調查初步成果表明，這些傷亡主因包括校舍設防標準不足，建築品質不達標，建築陳舊老化等問題。其中確實存在「豆腐渣工程」問題。一個負責任的政府應該提供保障公平正義的基本公共服務。