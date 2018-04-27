上海迪士尼「玩具總動員」園區開幕

2018-04-27 04:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海迪士尼度假區迎來了樂園的第七個主題園區，「迪士尼．皮克斯玩具總動員」主題園區昨天開幕。 中新社 分享 facebook 上海迪士尼樂園第7個主題園區「玩具總動員」昨天開幕，搶攻大陸五一旅遊市場；另，距上海迪士尼不遠處也有一家新的海洋公園將於暑假開業，為消費者再添新選擇。

中新社報導，開業近2年的上海迪士尼樂園以「玩具總動員」為主題開闢新園區，並新增3項設施。這是上海迪士尼園內第7個主題園區，園區設計成玩具主人安迪的後院，並將動畫中的元素放大10倍呈現。

上海迪士尼樂園2016年6月開業至今不到2年，火速推出新的主題園區。度假區的雙方股東上海申迪集團和華特迪士尼公司表示，這樣的信心來自於看見中國消費者對主題娛樂市場與日俱增的需求。

另繼迪士尼樂園後，上海不久後又將迎來一座新的主題樂園，且距離上海迪士尼僅25分鐘車程，這家名為「上海海昌海洋公園」預計8月試營業，9月底正式開幕。屆時與迪士尼樂園的競合將成為市場關注焦點。

昨天「玩具總動員」動畫中的主角胡迪、翠絲、巴斯光年攜手出席開幕式。儘管昨天園區僅對受邀嘉賓開放，同樣引發紀念商品搶購潮，園區還對部分商品祭出「限購令」。

玩具總動員主題園區新增的3項設施包括，彈簧狗團團轉、抱抱龍沖天賽車、胡迪牛仔嘉年華。其中胡迪牛仔嘉年華這項設施為上海迪士尼全球獨家。