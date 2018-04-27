「五一」大陸國內遊客 上看1.49億人次

2018-04-27 04:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



五一小長假將至，海南瓊海市的各景點旅遊已經大幅升溫。 新華社 分享 facebook

中國文化和旅遊部預計「五一」期間全國有望接待國內遊客1.49億人次，實現國內旅遊收入880億元人民幣。

中新社報導，中國旅遊研究院（原國家旅遊局數據中心）近日對全國60個樣本城市開展的「中國城鄉居民出遊意願調查」顯示，2018年第二季度中國居民出遊時間集中在五月份。其中，「五一」期間居民出遊意願達36.6%，旅遊需求加速釋放，旅遊市場將迎來小高峰。綜合歷年市場數據和旅行商預訂情況，預計市場將呈現出以下趨勢：

近程休閒占據市場主流。在五月份具有出遊意願的居民中，選擇近郊遊的佔31.2%，短途周邊遊市場火熱。國內熱門旅遊目的地包括：北京、秦皇島、大連、哈爾濱、上海、三亞、杭州等，西部地區也逐漸受到人們關注。從旅遊內容看，生態採摘、海邊度假、登山徒步、古鎮休閒等主題比較熱門。

拼假遠行提升旅遊體驗。選擇出遊時長7天以上的佔18.1%，4—7天的佔48.4%，2—3天的佔29.3%，當天往返的佔2.5%。選擇出境遊的比例達27.62%，新加坡、泰國、馬來西亞等旅遊目的地持續火爆，加拿大、阿聯酋、法國、俄羅斯等人氣明顯上升。有超過六成的遊客選擇了拼假出遊，其中「90後」年輕群體人數顯著增多，成為旅遊消費潛力股。

此外，選擇和家人一起旅遊的佔55.1%，選擇和好友結伴出遊的佔18.9%。度假休閒、觀光遊覽是居民旅遊的主要目的，分別佔70.6%和64.7%。從出遊方式上看，多數遊客更傾向於自駕出行或者乘高鐵出行。

文化和旅遊部已下發「關於做好2018年五一假期及旅遊旺季安全保障工作的通知。「通知」強調，各地要針對「五一」假期及旅遊旺季市場需求特點，進一步排除出境旅遊、高風險項目、旅遊包車、景區最大承載量等關鍵領域安全隱患，加大監管力度。