租屋擅自改裝 大溪地中領館被房東下逐客令

2018-04-26 21:28 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



太平洋法屬大溪地一對母女房東發表聲明，抗議中國駐當地領事館擅自將樓房改裝成領事館辦公樓，還以「中華人民共和國領土」為由禁止房東入屋檢查，宣布不再續租。經過拉鋸，雙方簽署同意書，中國領事館會在8月底搬出。

美國之音報導，涉事的中國駐帕皮提領事館位於法屬玻里尼西亞大溪地島上，現年76歲的李雅珍2007年將她的法式殖民風格樓房租給中國領事館，租約規定只作居住用途，但中方擅自改裝成領事館辦公樓，還在樓頂安裝了衛星天線。

到去年7月，她宣布不再續約，租約至今年2月28日為止，但中國領事館一直沒有搬離，而是提出了要購買這棟房產。李女士沒有答應，堅持退租，並退回了中方在截止日期之後匯到她帳戶的房租。

報導說，中國領事館還拒絕李女士檢查房屋的要求。李女士的女兒埃娃·比東（Eva Bitton）在臉書上刊登的一封信件顯示，中國領事館2017年4月在一封寫給李女士的信中警告說：「必須提醒您，一旦租用，您的房子就成為了中華人民共和國的領土。如果任何人希望進入領事館，他必須得到我們領事館的許可，否則，這樣的行為將違反國際法。」

經過雙方律師談判，比東與中國領事沈智良本周初簽約，中國領事館會在8月底搬出，補交3月以來的屋租，及將屋頂恢復成裝衛星天線前的樣子。