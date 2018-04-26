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法國電視台重播「辱華劇」 主角公開挑釁抗議者挨轟

2018-04-26 21:28世界日報 中國新聞組╱北京26日電

連日來，法國電視台重播一度深陷種族歧視漩渦的幽默劇《中國人》，該劇主演又公然羞辱亞裔抗議者的做法在該國引起媒體熱議及網友討伐。在經過數天輿論戰後，《巴黎人報》24日報導稱，主要當事人加德·艾爾馬萊終於做出道歉。

環球時報報導，2016年底，兩位法國家喻戶曉的喜劇明星：《巴黎拜金女》主角加德和《阿拉丁神燈》主角凱夫·亞當斯聯合在舞台戲劇《一切皆可能》中演繹了一齣名為《中國人》的幽默劇。在舞台上，凱夫頭戴瓜皮小帽，腦後拖著一條辮子，極為誇張地模仿中式法語口音，還用春捲和壽司等亞洲食品玩文字遊戲，展現出一個猥瑣、可憎的中國人形象。加德則穿著道袍，梳著傳統中式發髻，對凱夫模仿的「徒弟」冷嘲熱諷。

節目播出後，中法混血電台主持人露易絲·陳在網上發文，指責兩名喜劇演員拿法國社會對亞裔的固有偏見作笑點。

然而，報導指出，本月17日，法國W9電視台再次播出這部引發爭議的幽默劇。讓人憤怒的除了表演本身的種族諷刺色彩，還有電視台的重播決定。在播出的前一天，加德在推特發文，挑釁露易絲稱：感謝你對本劇的「支持」，迫不及待明晚在電視上重新欣賞《中國人》！他還配上露易絲的圖片，並把這些文字和愛心表情符號添加在圖片上，讓人看上去好像是露易絲自己微笑著說出這些話。

據報導，加德的羞辱行為在網上引起一邊倒的批評。大家認為，作為明星人物，他的做法已構成人身攻擊和騷擾。面對抗議，美國網站「網飛（Netflix）」已將該幽默劇從節目庫中撤下。法國最高視聽委員會稱，該劇重播後接到100多起投訴。之後，法國十多家主流媒體加入對此事的關注中。

在輿論的持續重壓之下，加德23日晚在C8電視台現場連線中道歉。他首先對露易絲表示「對不起」，稱在社交網站上挑釁是個錯誤。之後，他承認為製造「笑果」，在劇中加入了對亞裔的刻板偏見，稱自己無意中傷什麼人。「我要說，對抗種族歧視，我和你們站在一起。」對此，法國大部分網友認為，能道歉是好的，但電視台重播的行為令人震驚。有網友留言說：「他們若是敢拿猶太人或者其他族裔開涮，後果絕對不會僅僅是道歉。」

法國默劇亞裔
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