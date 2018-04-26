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中國32死者身分曝光！極左網站「烏有之鄉」北韓遇劫

2018-04-26 21:22世界日報 中國新聞組╱北京26日電

中國旅遊團22日晚間在北韓車禍致32死事件，引起外界關注，北韓領導人金正恩更罕見前往醫院探視倖存傷者。媒體報導，該團身分特殊，為毛派極左思潮網站烏有之鄉下屬的星火旅行社所組織，成員中包括中國一些支持北韓的左派人物。而星火旅行社總經理兼烏有之鄉主編刁偉銘也在這場車禍中遇難。

香港蘋果日報報導，車禍發生後，網上即傳出該團疑為極左網站「烏有之鄉」旗下旅行團。昨日消息終獲證實，是烏有之鄉旗下星火旅行社組織，為「紀念抗美援朝勝利65周年」「為弘揚抗美援朝的偉大精神」取名「朝鮮紅色之旅」，領隊（團長）為網站主編刁偉銘；行程共7日6夜，團費5900元人民幣。

報導指出，該團4月18日出發往北韓，計畫參觀平壤、南浦、開城、檜倉郡、元山、上甘嶺地區、金剛山特區等七個景點，其中大部分行程與「尋訪志願軍英名偉跡」有關。

據報導，出事當天他們剛參觀完板門店和上甘嶺地區。上甘嶺是當年韓戰中美兩軍激戰最慘烈之地，據稱，這是上甘嶺第一次向中國旅遊者開放。

美國之音報導，曾多次參加星火旅遊團的毛派文人司馬南說，這個團的活動不僅是面向烏有之鄉網友，而是透過網路，向所有人開放，團友來自全中國各地。

司馬南透露，在這場車禍中的遇難者，還包括中國官媒中央電視台一名編導的父母。這名編導名叫艾辛，其導過央視有關毛澤東的很多大型紀錄片。

事件在網上發酵，左派和右派兩方人士呈現不同聲音。香港蘋果日報報導，有遇難者友人在社交媒體發文，「沉痛悼念刁偉銘同志和所有遇難者，願他們在天堂一路走好」。

BBC中文網報導，一向公開讚揚北韓的社會主義體制和「金正日主體思想」的中國著名左派人物孔慶東，在微博上稱：「一夜沒有睡好。大前天在朝鮮(北韓)黃海北道遇難的，已證實為星火旅遊團。多位遇難團友給我託夢。心情格外悲痛。」

另有網友感慨「朝聖之旅慘變滅頂之災」、也有右派網民譏遇難者是「求仁得仁」。更多網上聲音對遇難者表示同情。

BBC分析指出，在北韓，受到嚴格控制的媒體報導負面新聞的情況罕見，而金正恩對這一交通事故親自出面慰問更是罕見。在南北韓領導人即將進行歷史性會晤的前夕，北韓對這一事件的處理顯示，在外交形勢急劇變化的朝鮮半島，北韓與中國的歷史關係仍起作用，中國的份量仍非常重要。

中國和北韓官方常稱兩國關係是鮮血凝結成的友誼，指的是上世紀50年代中國派出百萬志願軍、為北韓做出重大犧牲的「抗美援朝」歷史。

北韓車禍旅行社
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