親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

吳德榮：梅雨季第一道鋒面 下周四抵達台灣

首隻大熊貓塑化標本成都亮相 宣傳保育知識

2018-04-26 04:49聯合報 中新社

全球首隻應用生物塑化技術而成的大熊貓「新妮兒」標本在成都亮相。大熊貓「新妮兒」於...
全球首隻應用生物塑化技術而成的大熊貓「新妮兒」標本在成都亮相。大熊貓「新妮兒」於2016年2月因患十二指腸梗阻搶救無效死亡。成都生命奧秘博物館和中國大熊貓保護研究中心應用生物塑化技術將大熊貓「新妮兒」塑化成標本，向社會公眾科普大熊貓知識。 中新社
分享
全球首隻應用生物塑化技術而成的大熊貓「新妮兒」標本在成都亮相。大熊貓「新妮兒」於2016年2月因患十二指腸梗阻搶救無效死亡。成都生命奧秘博物館和中國大熊貓保護研究中心應用生物塑化技術將大熊貓「新妮兒」塑化成標本，向社會公眾科普大熊貓知識。

博物館
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台灣青年女教師：在大陸教書育人 讓我找到小確幸

2018-04-25 19:19

長春冰雪節 百日吸金159億人民幣

2018-04-26 04:49

四川474個重大工業項目 開工

2018-04-26 04:49

大陸擬在上海設金融法院

2018-04-26 04:49

環保、發展並舉 「鋼琴之鄉」洛舍鎮琴聲再起

2018-04-26 04:49

院方搞烏龍！女被查出腫瘤 醫開刀：找不到

2018-04-25 21:09

公車司機畫20幅國畫 打造「牡丹園」車廂

2018-04-25 20:42

無名小卒贏了圍棋八段 原來是靠AI作弊？

2018-04-25 19:42

紅星照耀中國作者夫人逝 六四後轉向批判中共

2018-04-25 16:03

「今日頭條」遭整改 更名「字節跳動」

2018-04-25 15:02

廣東18死縱火案／警懸賞20萬 10小時抓到人

2018-04-25 14:59

#MeToo在北大！學生被威脅「不能畢業」大字報出現了

2018-04-25 14:55

比特幣挖礦偷電被逮 天津查扣600台電腦

2018-04-25 14:05

影／日女在南京問路獲友善回應 在地人「人民彼此友好」

2018-04-25 11:53

港議員怪行 搶女生手機後躲男廁

2018-04-25 11:02

珠江口 再添過江通道

2018-04-25 03:07

華南最大綜合交通中心 26日啟用

2018-04-25 03:07

壯族三月三 帶旺中越邊境旅遊

2018-04-25 03:07

河北昌黎 中國釀酒葡萄之鄉

2018-04-25 03:07

穀雨過 貴州民眾搶農時

2018-04-25 03:07

主犯關6年半 陸最大童書盜版案宣判

2018-04-25 03:07

貴州飛北美 實現零突破

2018-04-25 03:07

數字看兩岸 ／習近平帶頭看書 2017人均紙本閱讀量4.66本

2018-04-25 01:35

盧麗安：大陸高校 發展前景大

2018-04-25 00:08

阿里公布無人物流車測試影片

2018-04-24 22:17

38萬客個資外洩 香港寬頻認錯加密

2018-04-24 18:00

黃子華門票開賣 警察站崗登記身分 黃牛照用紙皮霸位

2018-04-24 17:42

石棺藏屍案 3嫌商討處理屍體曾提議「煮來吃」

2018-04-24 17:42

廣東清遠KTV縱火嫌疑人被捕 承認放火

2018-04-24 16:37

捍衛言論自由 大陸女權之聲提告盼回復帳號

2018-04-24 15:26

酒駕男遇臨檢當警面猛灌酒 反問：你怎證明我酒駕？

2018-04-24 14:27

第三批預備航天員選拔 女性也可報名

2018-04-24 13:57

迪士尼為復仇者爭議道歉 承諾找「中國代言大使」會謹慎

2018-04-24 12:37

77歲老人3小時被搧57耳光 看護竟辯鬧著玩

2018-04-24 11:32

手術做到一半發現沒有腫瘤 家屬向醫院索賠48萬

2018-04-24 11:12

盧麗安：大陸高校發展前景大 台灣要看長遠一點

2018-04-24 11:10

廣東清遠KTV深夜惡火釀18死 警疑人為縱火

2018-04-24 09:18

兩岸大陳鄉情文化節 180台胞返鄉尋根祭祖

2018-04-24 02:13

京滬動臥… 逐步實現一日一價

2018-04-24 02:13
看更多

熱門文章

台灣青年女教師：在大陸教書育人 讓我找到小確幸

2018-04-25 19:19

影／日女在南京問路獲友善回應 在地人「人民彼此友好」

2018-04-25 11:53

回顧扁政府時老共軍演半年 習大大對小英溫和多了？

2018-04-25 08:00

送外賣送到女更衣室？ 她怒：停頓3、4秒都看光了！

2018-04-25 13:57

李凈瑜拒陸私了 楊憲宏：保護國家尊嚴與正義

2018-04-25 09:32

副機長外遇 元配送空姐錦旗「感謝替我老公生理服務」

2018-04-25 22:50

傳大陸研發匿蹤超材料 材質類似積體電路

2018-04-25 13:11

國台辦：台獨勢力繼續恣意妄為 大陸將採取行動

2018-04-25 10:59

恐影響園區治安 真人版芭比遊上海迪士尼遭拒入場

2018-04-25 09:21

習近平：大國重器必須掌握在自己手裡

2018-04-25 10:51

國台辦又嗆聲 陸委會「正告」對岸：勿再生事端

2018-04-25 20:24

台獨是何種獨？ 國台辦：沒有天然獨、只有人造獨

2018-04-25 14:56

雷軍宣布小米利潤永不超過5% 超出就還給使用者

2018-04-25 22:32

中興通訊：將在美採取法律行動 股票續停牌

2018-04-25 22:06

陸男偷吃初戀賣小孩 遭判入獄卻發現小孩不是他的

2018-04-25 16:02

央視高調秀2款新武器 專家：不是為震懾台美

2018-04-25 20:34

二家台企擠進「中國製造2025」 攻智慧製造

2018-04-25 12:21

大陸學者：大陸對台海局勢主導能力越來越強

2018-04-25 23:02

那些和陸企打交道的人們 中興通訊案的換位思考

2018-04-25 10:41

台灣選舉 陸客來台團簽將縮減？ 國台辦：無法證實

2018-04-25 11:48

17歲女生打呼 被8室友暴打失聰

2018-04-25 15:08

#MeToo在北大！學生被威脅「不能畢業」大字報出現了

2018-04-25 14:55

無名小卒贏了圍棋八段 原來是靠AI作弊？

2018-04-25 19:42

院方搞烏龍！女被查出腫瘤 醫開刀：找不到

2018-04-25 21:09

比特幣挖礦偷電被逮 天津查扣600台電腦

2018-04-25 14:05

國台辦：如果台獨勢力繼續 將進一步採取行動

2018-04-26 00:01

專家：莫迪、習近平「非常」會晤 中印「非常」轉折

2018-04-25 19:57

清網路沙皇魯煒餘毒 共青團中央書記傳停職

2018-04-25 12:05

北京積極推動港人接受中共管治現實

2018-04-25 14:10

紅星照耀中國作者夫人逝 六四後轉向批判中共

2018-04-25 16:03

中國國務院發人權報告 批美國「種族歧視」嚴重

2018-04-25 20:06

RSF：中國箝制新聞模式擴散 台港抵抗

2018-04-25 13:06

中美貿易戰 學者：RCEP的談判值得關注

2018-04-25 23:02

王光亞：提結束一黨專政口號者 不能在港參選

2018-04-25 12:12

抓貪官外逃！大陸刑事審判新規追人追錢

2018-04-25 11:22

大陸： 歡迎外企投資中國國家集成電路產業基金

2018-04-25 11:36

車子還在行進中… 童被抱窗外「懸空」撒尿

2018-04-25 19:33

大陸央行下調人民幣存款準備金率1%

2018-04-25 11:36

李凈瑜赴歐洲議會 籲國際救援李明哲

2018-04-25 09:27

港議員怪行 搶女生手機後躲男廁

2018-04-25 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top