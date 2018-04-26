長春冰雪節 百日吸金159億人民幣

2018-04-26 04:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



冰天雪地再次為長春市帶來豐厚的真金白銀。在為期100天的2018中國長春冰雪旅遊節期間，共接待國內外遊客1462.18萬人次，同比增長16%；實現旅遊收入159.72億元（人民幣，下同），同比增長19.02%。

中新社報導，2018中國長春冰雪旅遊節成果發布會在25日舉行。長春是中國冰雪旅遊名城，在2018平昌冬奧會閉幕式上演的「北京8分鐘」裡，熊貓信使發出邀請的短片就取景自長春市的淨月雪世界。中國長春冰雪旅遊節始創於1998年，至今已經連續舉辦21屆。

長春冰雪旅遊節組委會副秘書長曲笑在會上通報稱，這屆冰雪旅遊節于2017年11月23日開啟，2018年3月2日落幕，長春市共打造重點冰雪運動及冰雪娛樂場所41處，形成城區、開發區和縣域全覆蓋。

冰雪節期間，舉辦了瑞典瓦薩國際越野滑雪賽、千人雪地秧歌賽、冰上龍舟賽、國際冰雪雕塑作品邀請展等冰雪活動，在淨月潭瓦薩國際滑雪節經貿洽談會上，美國、澳大利亞、瑞典等20多個國家和地區的400餘位企業高管與會，有16個合作項目簽約，總額達313.5億元。

長春市政府副秘書長盧福建認為，長春冰雪旅遊節從自身發展來看，已經實現了從單一的旅遊節慶活動向打造城市綜合品牌提升，從冰雪體驗、冰雪運動向發展冰雪經濟、冰雪產業方向提升。

長春冰雪節的落幕，意味著冰雪旅遊季的結束。

目前，以「踏青賞春活力長春」為主題的踏青旅遊系列活動正在進行，時間將持續到6月下旬，這段期間，當地一共推出梨花節、風車節、農耕體驗等32項系列活動。