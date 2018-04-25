親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

無名小卒贏了圍棋八段 原來是靠AI作弊？

2018-04-25 19:42世界日報 中國新聞組／杭州25日電

2018麗水清韻杯全國業餘圍棋公開賽23日在浙江麗水市松陽縣開幕，賽會上，一位不知名的江蘇棋手執黑完勝了業餘天王級別的胡煜清八段，讓現場的人大吃一驚。不過，賽後有網友爆料，這位棋手在對戰胡煜清時使用人工智能(AI)作弊，在手機收繳後原形畢露。

錢江晚報報導，據網友透露，該棋手執黑對陣胡煜清的這場比賽，黑棋絕大多數招法與LeelaZero（人工智能）一致，布局階段有些招法是他自己下的，中盤開始就基本上是LeelaZero在下了。

據知情人士透露，該棋手是江蘇一個大學生，比賽用了化名，剛升業餘六段，這次清韻杯是第二次參加如此規模的比賽，就贏了胡天王。在接下來的比賽中，此棋手的手機上交後，開始下模仿棋(一種圍棋戰術，以模仿對手的棋路為主)，但在80手後崩盤，並退出了此後的比賽。

雖沒有直接證據表明該棋手作弊，但業內人士普遍認為嫌疑很大。晚些時候，胡煜清在朋友圈回應了此事並附上當時的棋譜。

胡煜清表示，下完這盤棋後，「感想是三個多月不碰棋，棋實在太生，怎麼連個不認識的都下不過（實話實說，得罪之處多多包涵）。」之後，有正義感極強的幾位同志告訴他們用LEELAZERO測了，並告訴他：「恭喜你，基本中獎了。」

他說，比賽時，對手的手機全程放在上衣口袋，還不時打開一把女士折扇，坐姿略有奇怪。最後，他沒有要求改判勝負，「覺得就像看了部大片，還沒看明白，且畢竟技不如人輸了，也算學了一盤。」

他還補充說道，後來他的好友也對上這位棋士，正當好友漸感不支的時候，裁判長提出手機不要放在上衣口袋，之後好友就大反攻，狂勝對手。「再然後…對手就退賽了。」

報導稱，近年來，以阿爾法圍棋為代表的人工智能已經在圍棋領域掀起驚濤駭浪，2017年11月，中國棋院在最新頒布的補充規定中明確表示：對局棋手一律禁止攜帶、觀看手機及其他電子設備，一經發現立即判負。比賽期間指從對局開始到對局結束，包括中間休息。

不過這一規定只限於職業比賽，而這次事件一出，浙江省圍棋協會秘書長盧俊和表示：「以後的業餘比賽是否禁止棋手帶手機比賽還不好說，但是做一些限定肯定是會的。」

2018麗水清韻杯全國業餘圍棋公開賽23日在浙江麗水市松陽縣開幕，賽會上，一位不...
2018麗水清韻杯全國業餘圍棋公開賽23日在浙江麗水市松陽縣開幕，賽會上，一位不知名的江蘇棋手執黑完勝了業餘天王級別的胡煜清八段，讓現場的人大吃一驚。 張詒宣／翻攝
分享

大學生同志
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台灣青年女教師：在大陸教書育人 讓我找到小確幸

2018-04-25 19:19

影／日女在南京問路獲友善回應 在地人「人民彼此友好」

2018-04-25 11:53

紅星照耀中國作者夫人逝 六四後轉向批判中共

2018-04-25 16:03

「今日頭條」遭整改 更名「字節跳動」

2018-04-25 15:02

廣東18死縱火案／警懸賞20萬 10小時抓到人

2018-04-25 14:59

#MeToo在北大！學生被威脅「不能畢業」大字報出現了

2018-04-25 14:55

比特幣挖礦偷電被逮 天津查扣600台電腦

2018-04-25 14:05

港議員怪行 搶女生手機後躲男廁

2018-04-25 11:02

珠江口 再添過江通道

2018-04-25 03:07

華南最大綜合交通中心 26日啟用

2018-04-25 03:07

壯族三月三 帶旺中越邊境旅遊

2018-04-25 03:07

河北昌黎 中國釀酒葡萄之鄉

2018-04-25 03:07

穀雨過 貴州民眾搶農時

2018-04-25 03:07

主犯關6年半 陸最大童書盜版案宣判

2018-04-25 03:07

貴州飛北美 實現零突破

2018-04-25 03:07

數字看兩岸 ／習近平帶頭看書 2017人均紙本閱讀量4.66本

2018-04-25 01:35

盧麗安：大陸高校 發展前景大

2018-04-25 00:08

阿里公布無人物流車測試影片

2018-04-24 22:17

38萬客個資外洩 香港寬頻認錯加密

2018-04-24 18:00

黃子華門票開賣 警察站崗登記身分 黃牛照用紙皮霸位

2018-04-24 17:42

石棺藏屍案 3嫌商討處理屍體曾提議「煮來吃」

2018-04-24 17:42

廣東清遠KTV縱火嫌疑人被捕 承認放火

2018-04-24 16:37

捍衛言論自由 大陸女權之聲提告盼回復帳號

2018-04-24 15:26

酒駕男遇臨檢當警面猛灌酒 反問：你怎證明我酒駕？

2018-04-24 14:27

第三批預備航天員選拔 女性也可報名

2018-04-24 13:57

迪士尼為復仇者爭議道歉 承諾找「中國代言大使」會謹慎

2018-04-24 12:37

77歲老人3小時被搧57耳光 看護竟辯鬧著玩

2018-04-24 11:32

手術做到一半發現沒有腫瘤 家屬向醫院索賠48萬

2018-04-24 11:12

盧麗安：大陸高校發展前景大 台灣要看長遠一點

2018-04-24 11:10

廣東清遠KTV深夜惡火釀18死 警疑人為縱火

2018-04-24 09:18

兩岸大陳鄉情文化節 180台胞返鄉尋根祭祖

2018-04-24 02:13

京滬動臥… 逐步實現一日一價

2018-04-24 02:13

上海婚姻文化展示館 5月1日起免費開放

2018-04-24 02:13

青島地鐵11號線 開通試運營

2018-04-24 02:13

世界讀書日 成都書香車啟動

2018-04-24 02:13

福州成果展覽會 智能加油機器人

2018-04-24 02:13

上海重賞自主財權軟體和IC開發者 最高獎金225萬元

2018-04-23 22:52

舊機當新機賣 香港手機鋪遭掃蕩

2018-04-23 17:28

雲南大學「油炸玫瑰花」 一上菜就秒殺

2018-04-23 17:02
看更多

熱門文章

影／日女在南京問路獲友善回應 在地人「人民彼此友好」

2018-04-25 11:53

回顧扁政府時老共軍演半年 習大大對小英溫和多了？

2018-04-25 08:00

送外賣送到女更衣室？ 她怒：停頓3、4秒都看光了！

2018-04-25 13:57

李凈瑜拒陸私了 楊憲宏：保護國家尊嚴與正義

2018-04-25 09:32

台灣青年女教師：在大陸教書育人 讓我找到小確幸

2018-04-25 19:19

國台辦：台獨勢力繼續恣意妄為 大陸將採取行動

2018-04-25 10:59

傳大陸研發匿蹤超材料 材質類似積體電路

2018-04-25 13:11

恐影響園區治安 真人版芭比遊上海迪士尼遭拒入場

2018-04-25 09:21

遼寧艦 爭議海域頻「亮劍」

2018-04-25 00:08

習近平：大國重器必須掌握在自己手裡

2018-04-25 10:51

中印領導人會晤選武漢 陸外交部：莫迪沒去過

2018-04-24 22:58

台獨是何種獨？ 國台辦：沒有天然獨、只有人造獨

2018-04-25 14:56

陸拚核電 興建中機組數量冠全球

2018-04-25 00:08

二家台企擠進「中國製造2025」 攻智慧製造

2018-04-25 12:21

阿里公布無人物流車測試影片

2018-04-24 22:17

陸男偷吃初戀賣小孩 遭判入獄卻發現小孩不是他的

2018-04-25 16:02

解放軍兩款新武器 央視高調曝光

2018-04-24 23:47

那些和陸企打交道的人們 中興通訊案的換位思考

2018-04-25 10:41

北韓大車禍 中國：感謝金正恩慰問探視

2018-04-24 22:51

台灣選舉 陸客來台團簽將縮減？ 國台辦：無法證實

2018-04-25 11:48

大陸支付智財權費用 衝高

2018-04-25 01:29

比特幣挖礦偷電被逮 天津查扣600台電腦

2018-04-25 14:05

北大生公開信事件 黨媒：建設性意見要及時吸納

2018-04-24 22:56

陸發明專利申請量 連7年全球第一

2018-04-25 03:07

數字看兩岸 ／習近平帶頭看書 2017人均紙本閱讀量4.66本

2018-04-25 01:35

習近平赴湖北 後天會印度總理莫迪

2018-04-24 23:53

清網路沙皇魯煒餘毒 共青團中央書記傳停職

2018-04-25 12:05

北京積極推動港人接受中共管治現實

2018-04-25 14:10

#MeToo在北大！學生被威脅「不能畢業」大字報出現了

2018-04-25 14:55

17歲女生打呼 被8室友暴打失聰

2018-04-25 15:08

RSF：中國箝制新聞模式擴散 台港抵抗

2018-04-25 13:06

珠江口 再添過江通道

2018-04-25 03:07

華南最大綜合交通中心 26日啟用

2018-04-25 03:07

王光亞：提結束一黨專政口號者 不能在港參選

2018-04-25 12:12

紅星照耀中國作者夫人逝 六四後轉向批判中共

2018-04-25 16:03

抓貪官外逃！大陸刑事審判新規追人追錢

2018-04-25 11:22

盧麗安：大陸高校 發展前景大

2018-04-25 00:08

美學者：料波頓與台軍事合作 踩北京紅線

2018-04-24 22:55

李凈瑜赴歐洲議會 籲國際救援李明哲

2018-04-25 09:27

大陸： 歡迎外企投資中國國家集成電路產業基金

2018-04-25 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top