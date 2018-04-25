無名小卒贏了圍棋八段 原來是靠AI作弊？

2018-04-25 19:42 世界日報 中國新聞組／杭州25日電



2018麗水清韻杯全國業餘圍棋公開賽23日在浙江麗水市松陽縣開幕，賽會上，一位不知名的江蘇棋手執黑完勝了業餘天王級別的胡煜清八段，讓現場的人大吃一驚。不過，賽後有網友爆料，這位棋手在對戰胡煜清時使用人工智能(AI)作弊，在手機收繳後原形畢露。

錢江晚報報導，據網友透露，該棋手執黑對陣胡煜清的這場比賽，黑棋絕大多數招法與LeelaZero（人工智能）一致，布局階段有些招法是他自己下的，中盤開始就基本上是LeelaZero在下了。

據知情人士透露，該棋手是江蘇一個大學生，比賽用了化名，剛升業餘六段，這次清韻杯是第二次參加如此規模的比賽，就贏了胡天王。在接下來的比賽中，此棋手的手機上交後，開始下模仿棋(一種圍棋戰術，以模仿對手的棋路為主)，但在80手後崩盤，並退出了此後的比賽。

雖沒有直接證據表明該棋手作弊，但業內人士普遍認為嫌疑很大。晚些時候，胡煜清在朋友圈回應了此事並附上當時的棋譜。

胡煜清表示，下完這盤棋後，「感想是三個多月不碰棋，棋實在太生，怎麼連個不認識的都下不過（實話實說，得罪之處多多包涵）。」之後，有正義感極強的幾位同志告訴他們用LEELAZERO測了，並告訴他：「恭喜你，基本中獎了。」

他說，比賽時，對手的手機全程放在上衣口袋，還不時打開一把女士折扇，坐姿略有奇怪。最後，他沒有要求改判勝負，「覺得就像看了部大片，還沒看明白，且畢竟技不如人輸了，也算學了一盤。」

他還補充說道，後來他的好友也對上這位棋士，正當好友漸感不支的時候，裁判長提出手機不要放在上衣口袋，之後好友就大反攻，狂勝對手。「再然後…對手就退賽了。」

報導稱，近年來，以阿爾法圍棋為代表的人工智能已經在圍棋領域掀起驚濤駭浪，2017年11月，中國棋院在最新頒布的補充規定中明確表示：對局棋手一律禁止攜帶、觀看手機及其他電子設備，一經發現立即判負。比賽期間指從對局開始到對局結束，包括中間休息。