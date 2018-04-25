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壯族三月三 帶旺中越邊境旅遊

2018-04-25 03:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區旅遊發展委員會24日透露，廣西「壯族三月三」5天小長假，共接待遊客1635萬人次，旅遊總消費逾126億元人民幣，「壯族三月三」小長假帶旺中越邊境旅遊。

中新社報導，節日期間，在中越邊境大新德天瀑布景區，身穿盤頭壯服飾的山歌手同身著奧黛服飾的越南青年齊唱山歌互送祝福，共跳壯族舞蹈傳遞友誼。千人舂打糍粑、跳蹬蕩舞、吃長桌宴等民俗慶祝活動，吸引中外遊客與當地民眾共同體驗中越邊境壯民族特色，感受狂歡氣氛。僅18日假期第一天，德天跨國瀑布景區接待量近1.5萬人次，同比翻倍增長。

花漾旅行社導遊陸秋寧稱這是一個異常忙碌的「三月三」。期間她帶團乘大巴從南寧出發至越南下龍灣、姑蘇島，在東興出入境口岸即遭遇異常壅堵現象。由於遊客爆滿，她所帶領團隊辦理出境手續即耗費約三小時，吃飯、轉乘擺渡車等均要排隊，抵達陸路距離不足400公里的下龍灣時，已是北京時間22點，原定當日遊覽的旅遊景點無法如期前往。

陸秋寧認為，除地緣相近，出遊方便外，越南旅遊出行成本低，性價比高也是受歡迎的重要原因。本次她所帶領的旅遊目的地姑蘇島是越南新開發不足兩年的旅遊島嶼，正是為滿足中國遊客龐大的旅遊需求而擴增的線路。

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