珠江口 再添過江通道

2018-04-25 03:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省交通集團24日稱，珠江口將再添一條過江通道，蓮花山過江通道計畫2020年開工，2025年完工。

中新社報導，蓮花山過江通道路線起於廣州番禺區化龍鎮，位於珠江黃埔大橋和虎門二橋之間，上距黃埔大橋9.5公里，下距虎門二橋13.5公里。

該項目向東跨越獅子洋，經東莞市麻湧鎮，終點位於東莞市望牛墩鎮，路線全長約24.5公里，擬採用雙向八車道高速公路標準，設計時速100公里。項目預計2020年開工，2025年完工。

蓮花山過江通道項目的建設對加強廣州番禺、佛山與東莞西北部、惠州北部地區之間的交通聯繫，加速粵港澳大灣區互通互聯、聯動發展將發揮重要作用。

按「珠江口過江通道統籌規劃」，珠江口共規畫建設跨江通道多達12條，其中公路通道7條，分別是：珠江黃埔大橋、蓮花山通道、虎門大橋、虎門二橋、深茂鐵路公鐵兩用大橋（公路橋）、深（圳）中（山）過江通道和港珠澳大橋。

目前珠江口東西岸公路項目中除虎門大橋、珠江黃埔大橋已建成通車外，正在施工的有三個項目，分別是港珠澳大橋、虎門二橋和深中通道。

最近的工程進展顯示，深中通道橋樑工程施工承包合同已簽訂，將於本月底逐步開展臨建設施施工，9月1日正式開始工程樁基施工。虎門二橋項目橋樑基礎、下部結構施工全面開展施工，預計今年5月完成吊裝合龍。整個工程預計2019年上半年建成。另，歷經14年籌備、建設的世界最長跨海大橋—港珠澳大橋已具備通車條件，預計今年年中通車。