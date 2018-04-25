華南最大綜合交通中心 26日啟用

2018-04-25 03:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



華南地區最大綜合交通中心（GTC）將於本月26日與廣州白雲機場2號航站樓同步啟用。屆時，旅客可以在這裡輕鬆實現飛機、地鐵、城軌、大巴、出租車、私家車等多種交通方式零距離換乘。

中新社報導，該綜合交通中心位於廣州白雲機場1號航站樓和2號航站樓之間，設有連接通道與2號航站樓互通，總建築面積22.2萬平方米，相當於30個國際標準足球場大小，包含一個室內停車樓和兩個露天停車場，具備市內大巴、城際大巴、地鐵、城軌換乘等多種功能。主體為地上四層，地下兩層。

在交通流線上，2號航站樓採「單一方向」設計，接站車直接進入停車場，送站車在出港高架即停即走。旅客無論出發和抵達，所有進出交通都在航站樓和綜合交通中心內完成，出行、換乘效率大大提高。

出發旅客，屆時無論是乘坐私家車、出租車，還是大巴（長途、市區線），均可直接經出港高架前往2號航站樓出發區下客。2號航站樓出發廳外路面共有10條車道，每種類型車道均設有專門的「即停即走下客區」。到達白雲機場的旅客，可在2號航站樓一層到達大廳外乘坐出租車，也可無縫進入綜合交通中心（GTC）選擇地鐵、大巴、私家車等交通工具離開。

綜合交通中心（GTC）在一層東西側各設立了大巴站點。前往2號航站樓接機的私家車等社會車輛，則全部需進入停車場候客。據悉，配套2號航站樓啟用，白雲機場新增三個停車場，新增停車位5127個。白雲機場每逢節假日出行高峰停車難的問題將得到有效緩解。

乘坐地鐵的旅客，需要在1號航站樓坐飛機的，可在地鐵「機場南站」下車，需要在2號航站樓坐飛機的，則在「機場北站」下車。地鐵「機場北站」位於綜合交通中心（GTC）大廳西側負一層。未來，旅客還可搭乘城軌往來白雲機場，綜合交通中心（GTC）東側負一層位置預留了城軌站台。