廣東清遠KTV深夜惡火釀18死 警疑人為縱火

2018-04-24 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



廣東清遠公安機關發出深夜惡火的消息，疑似人為縱火。圖／擷自微博 分享 facebook

大陸廣東清遠茶園路一家KTV，今天凌晨00點30分發生火警，雖然火勢在25分後就撲滅，但不幸的是，還是造成18人死亡，5人受傷，傷者送往鄰近醫院。根據當地警方通報，初步了解，這起意外是人為縱火，目前公安機關正在加緊展開調查。

央視報導，目前縱火嫌疑人在逃，警方正加緊展開調查抓捕。據初步瞭解，當晚嫌疑人與人發生口角，隨後將所騎摩托車堵住KTV門口並將其點燃，引發火災，而事發KTV是小型KTV，僅一個進出通道。目前5名傷員仍在醫院接受治療。