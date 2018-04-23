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上海重賞自主財權軟體和IC開發者 最高獎金225萬元

2018-04-23 22:52聯合報 記者林則宏╱即時報導

中興通訊遭美國祭出禁令凸顯出中國半導體產業自主能力的嚴重不足，讓大陸決定發狠急起直追。上海提23日正式提出，將重賞在上海開發出具有自主智慧財產權的軟體設計人員與積體電路設計人員，最高可獲得人民幣50萬元（約新台幣225萬元）獎勵。

據上海《澎湃新聞》報導，上海市經濟和信息化委員會（簡稱「經信委」）23日提出，為進一步加快推動上海軟件和集成電路產業發展，激勵設計人員開發具有自主知識產權的軟件和集成電路產品，根據《上海市人民政府印發的通知》相關規定，上海將繼續對開發出具有自主智慧財產權的軟體設計人員、積體電路設計人員進行獎勵。

上海市經信委表示，2018年專項獎勵與往年不同之處，一是根據企業及其設計人員對企業和社會所作的貢獻，按更多的不同等級進行獎勵，單人最高獎勵人民幣50萬元；二是只對符合軟體和積體電路製造重點支援方向的設計人員進行獎勵；三是所有材料都需上傳到網上。

根據上海市經信委發布的通知，申報獎勵的軟體產品設計人員須為從事產品設計、軟體技術研究、系統分析、結構設計、程式設計、測試等工作。

申報獎勵集成電路產品設計人員須為從事系統及產品構架設計、功能設計、演算法設計、可製造設計（DMF）、可測試設計（DFT）、矽智慧財產權設計、電路設計、電路驗證、版圖設計、測試程式設計等工作的人員。

申報獎勵集成電路高端裝備製造人員須為從事積體電路領域光刻機、刻蝕機、清洗設備、拋光設備、物理或者化學氣相沉積設備、檢測設備等自主製造裝備技術研發，裝備工藝技術研發，積體電路晶片器件模型、設計規則、資料庫及工藝研發等工作人員。

企業網上申報時間為2018年5月2日至2018年5月14日。

上海
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