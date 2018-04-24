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青島地鐵11號線 開通試運營

2018-04-24 02:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

山東首條採用BT+設計施工總承包模式投資建設的地鐵項目—青島地鐵11號線昨天開通試運營，該條線路是山東省一次性建成里程最長的地鐵線。

中新社報導，作為中國鐵建投資規模最大的BT地鐵項目，青島地鐵11號線總投資約195億元（人民幣，下同），其中BT投資約140億元，中國鐵建旗下14家二級單位參與該工程建設。

據瞭解，青島地鐵11號線全長58.35公里，有3座山嶺隧道，設置車站22座，其中地下站4座，其餘均為高架站，起點為苗嶺路與深圳路交口，止於即墨區大橋鹽場，與已建成的青島地鐵2號線東段及規劃線網中的4號線等線路形成換乘，其最高設計時速120公里，列車運行後不到一小時即可跑完全程，堪稱中國國內之最。

青島地鐵11號線的開通為城市居民提供了快速途經東岸城區中心的通道，引導人口向城市外圍疏散，又兼具一定的旅遊觀光服務功能，中國鐵建以便捷城市交通為目的，打造青島最美地鐵線。

為打造青島市東部軌道交通大動脈，中國鐵建除打造「一站一景」高品質高架車站外，重視列車外觀美、安全性、舒適性，列車採用了先進的激光焊接技術，不僅提高了不銹鋼車體結構的密封性和整體強度，而且使車體更加光滑平整，外表更美觀。

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