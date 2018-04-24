兩岸大陳鄉情文化節 180台胞返鄉尋根祭祖

來自台灣的原大陳鄉民，共同前往島上的天后宮參拜祈福。 圖／主辦單位提供 分享 facebook 浙江台州本月廿一日至廿五日，舉行「兩岸大陳鄉情文化節」，來自台灣原大陳的鄉民，約有一百八十多人返鄉參加；他們前往天后宮祈福、祠堂祭祖，並與當地居民一起話鄉情，講述六十多年來，不同的大陳故事，氣氛溫馨感人。

前往參加的台灣社團，包括新北市浙江大陳同鄉會、高雄市浙江大陳同鄉會、台灣大陳島鄉情文化促進會、台灣新北市國際青年交流協會、台灣宜蘭大陳新村、台灣花蓮等各地的「大陳新村」，共同登上大陳島的家鄉。

據統計，1949年後，包括大陳島在內的台州沿海地區，約有三萬多人陸續赴台，約有一萬五千名大陳島居民，被分散安置在台北、基隆、花蓮等廿九個「大陳新村」，現今大陳島赴台人員及其後代約有十二萬餘人。

在台灣的大陳島人，仍保留島上的宗教信仰、人文風俗和生活習慣，在全台大陳人最集中的中永和，村民們甚至一直沿用台州方言交流。這種血脈與鄉土親緣的聯繫，成為浙江台州與台灣兩地，經貿文化交流和民間團體，交往的合作紐帶。

台州舉行「兩岸大陳鄉情文化節」的活動，已連續舉辦了四年。今年的兩岸大陳鄉情文化節以「想家．回家兩岸一家」為主題，活動內容有2018兩岸大陳鄉情文化節啟動儀式、主題聯歡晚會、「孝慈堂」祭祖儀式、天后宮祈福法會、大陳鄉情文化研討會暨兩岸大陳新村村（里）長交流座談會、兩岸文化講座、「大陳故事」方言演講賽、「大陳記憶」環島健身跑、環島參觀等。

主辦單位表示，大陳鄉情文化節活動旨在鞏固兩岸「大陳鄉情」交流基礎，搭建兩岸交流聯誼平台，培育兩岸大陳人世代血脈親情。並借助「大陳鄉情」，秉持「兩岸一家親」，發揮各個鄉情聯誼團體，在兩岸交流交往中的平台優勢，弘揚傳承大陳民俗文化，共同推動兩岸鄉情延續，為兩岸合作牽線搭橋，促進兩地優勢產業發展。