京滬動臥… 逐步實現一日一價

2018-04-24 02:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／北京報導



京滬動臥的臥鋪價格將因出行日期不同而存在差異。大陸鐵路部門表示，依據價格機制改革的有關要求逐步市場化，將逐步實現「一日一價」。僅近日「五一」小長假的車票，上下浮動達三百元人民幣。

大陸「五一」小長假將至，有旅客在訂購火車票時發現，一些列車的臥鋪價格發現了變化。「北京至上海的車次，基本上是周一到周四以及周六是一個價，相對便宜些﹔周五和周日價格貴些。」

大陸12306網站透露，京滬動臥列車臥鋪車票價格出現了變化。比如，北京南到上海每日開行的D313次、D311次、D321次列車，昨日（周一）軟臥價格為六百五十元人民幣，這個價格一直持續至本周四。本周五開始，軟臥價格上漲至七百四十元。截止到五月中下旬，北京至上海動臥臥鋪價格，周一至周四價格為平日價格，票價基本一致，且相對便宜﹔周五、周末為節假日價格，價格相對較高，尤其是周五，價格要比周日高四十元至五十元。

同時，雖然同樣是京滬動臥，但北京至上海車次和上海至北京的車次臥鋪價格也存在差異。

大陸「五一」小長假期間的票價，北京晨報記者梳理發現，四月廿八日（周六），小長假前一天，軟臥價格攀升至八百六十元，動臥價格達到七百四十元﹔五月二日回落至平日價格。

根據交通部門發布的數據，每到 「五一」、「十一」、清明節等節假日，假期前一天及假期首日、假期最後一天往往是旅客出行最為集中的時段，而假期中段旅客相對較少。以上述三趟列車為例，旅客若選擇錯峰出行，每張火車票則可節省一百八十元至三百元不等。

鐵路部門表示，對火車票價格進行如此調整，或將有助於分散旅客出行高峰，將從一定程度上緩解旅客出遊過度集中的情況。