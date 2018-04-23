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大陸警方：郭文貴等人偽造國家機關公文案被偵破

2018-04-23 16:24聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

郭文貴。 路透
郭文貴。 路透
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大陸重慶市公安機關今天表示，近期破獲的郭文貴、陳志煜等人偽造國家機關公文案相關情況。偵查發現，郭文貴還夥同陳志煜、陳志恆等人編造了包括多位中央和省部級官員在海外有私生子、房產、情婦、巨額存款等虛假資訊，以及涉及其他單位、企業和公民個人的虛假資訊，情節嚴重、影響惡劣，已經涉嫌嚴重犯罪，公安機關還在進一步偵辦中，並將繼續公佈相關案情。

人民日報客戶端報導，重慶市公安局今日下午召開案件通報記者會，向中外媒體通報參與偵辦該案的重慶市公安局有關負責人出席通報會。50余家中外媒體記者參加通報會。

根據通報，2017年8月以來，潛逃美國的國際刑警組織紅色通報在逃人員郭文貴為尋求政治庇護，編造大量虛假資訊，進行所謂網上爆料、授意並指使犯罪嫌疑人陳志煜、陳志恒偽造30餘份以中共中央、國務院以及有關部會名義印發的國家機關公文，作為其爆料的主要內容，在境外公開散佈傳播，誤導公眾，造成惡劣影響。

公安部指定重慶公安機關立案偵查。2018年2月18日，重慶市公安局分別在廣東、湖南將陳志煜、陳志恒抓獲歸案，依法扣押了相關涉案物品。

重慶市公安局表示，郭文貴是國際刑警組織紅色通報在逃人員，男性，51歲，戶籍地為北京市大興區，同時擁有香港居民身份，河南裕達投資有限公司、北京盤古氏投資有限公司實際控制人。

陳志煜、陳志恆為雙胞胎兄弟，41歲，廣東東莞人。陳志煜早年曾在廣州市社會醫療保險服務管理局等單位工作並擔任領導職務，2012年辭職後在加拿大生活；陳志恆2008年獲得加拿大國籍，但長期在國內工作生活，現任廣州某科技公司技術總監，負責軟體開發工作。到案後，陳志煜、陳志恆對受郭文貴指使偽造國家機關公文的犯罪事實供認不諱。

公安機關表示，郭文貴、陳志煜、陳志恆偽造國家機關公文的行為，嚴重危害大陸國家安全。大陸公安機關將堅決捍衛國家政治安全，堅決捍衛國家利益，堅決依法嚴厲打擊偽造國家機關公文這種嚴重犯罪活動。

偵查還發現，郭文貴還夥同陳志煜、陳志恆等人編造了包括多位中央領導和省部級官員在海外有私生子、房產、情婦、巨額存款等虛假資訊，以及涉及其他單位、企業和大陸公民個人的虛假資訊，情節嚴重、影響惡劣，已經涉嫌嚴重犯罪，公安機關還在進一步偵辦中，並將繼續公佈相關案情。

公安郭文貴
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