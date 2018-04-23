兩岸微流行／揚中吃河豚 不用再「拚死」

河豚傳統的烹調法用紅燒、白汁，泡油熬炙加溫到攝氏180度，就能去毒。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

大陸江南最美的陽春四月天，「蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時」，有條件解禁的長江河豚，開始端上江浙一帶家家戶戶的餐桌。由於靠養殖的河豚價格親民，一般市井小民都可品嘗到河豚嫩、滑、鮮、香的時令美味。

清明前後，是捕撈長江河豚的豐收季節，因河豚春季要溯江回流大海產卵，而距入海口僅三百 公里的揚中，在長江在流過鎮江後江面豁然開朗，江水沖積成的揚中島，成了河豚最溫暖的產房，也因此，揚中的河豚多而肥美。二○一六年河豚解禁後，去年揚中很多養殖業者的業績就打平了，今年可望賺錢，製作手法也從傳統的紅燒，變得多樣化，例如，吃火鍋、做餛飩、伴粥煮等。今年常住人口只有卅二萬人的揚中小鎮，從三月河豚產季以來，已經吸引了兩百五十萬人次遊客到訪。

揚中吃河豚，除了炙火紅燒，還能品嘗切成薄如蟬翼的刺身（白色魚肉、紅色河豚肝），還有土瓶蒸、豚滑（魚丸）等吃法。 特派記者戴瑞芬╱攝影 分享 facebook

自古以來就有「拚死」吃河豚的說法，河豚一路從長江溯游，吃了藻類和小魚蝦，同時累積了毒素，極致美味所在的河豚肝，卻也具有最致命的神經性劇毒。

據說河豚毒性是氰化物一千兩百倍，主要分布在血液、眼睛、鰓和肝腎，誤食內臟，每一公克的河豚毒素，能導致兩千人死亡。

老祖宗傳下來的智慧是用高溫解毒，河豚傳統烹調手法向來只有紅燒、白汁，河豚須泡油熬炙，加溫到攝氏一百八十度才能去毒。

河豚創新料理手法，河豚魚肉加入河豚肝的豚滑（魚丸）。 特派記者戴瑞芬╱攝影 分享 facebook

揚中人稱「河豚王」、大陸國家認證的烹飪大師孔慶璞，是大陸非物質文化遺產「揚中河豚文化」傳承人。他受訪時說，熱炙河豚一定要熬透，必須讓河豚的肝毒在長時間高溫熱油中，慢慢化解，不能留一絲餘毒。揚中人從小到大都被告誡，燒河豚、吃河豚千萬不要催，「不到時辰不揭鍋，不到時候不下筷」。但又要求「既不過，又不欠」得恰到好處。

但孔慶璞近來大膽冒險創新，運用上百種中草藥熬汁浸泡殺毒，找出漂洗毒性的方法。他說，現在不用「拚死」吃河豚，只要「拚洗」就能安心吃河豚。