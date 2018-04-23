共享餐廳 上海月底推出

2018-04-23 01:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海東方網報導，上海市食藥監局局長楊勁松21日做客「2018民生訪談」透露，近期上海市將出現「共享餐廳」。

什麼是「共享餐廳」？即消費者通過APP訂購附近（同一建築或800公尺內）餐飲單位製作的餐食，餐廳提供就餐場所並自備餐具到製作餐食的餐飲單位取餐，有的餐廳還提供部分自製食品。

據稱，這家將開業的「共享餐廳」，沒有廚房。食客在餐廳能夠享用同一個商場不同餐廳的餐食，下單後，餐廳派專人到各樓層取餐。如此一來，不僅免去食客排隊的煩惱，也可在一家餐廳吃到不同店家的「招牌菜」。

而餐廳裡，則提供簡單的自製飲料服務。這樣的模式，上海市食藥監局反覆論證，認定為低風險。

此外，目前便利店銷售的便當，通過微波爐加熱，容易導致飯菜偏乾、冷熱不均。楊勁松表示，新模式裡飯菜在中央廚房燒好後，通過冷凍運輸到超市，經過簡單加熱、加入調味料等等，就可對外銷售。

這次制定的相關標準預計將在4月底推出，對熱餐場地要求、加熱溫度控制、過期菜品如何處理等，都提出具體細則。楊勁松表示，對食品安全風險比較低的新業態、新工藝，監管部門採取審慎監管措施。確立開放條件，將給予專業指導。

楊勁松還表示，對「網紅餐廳」要加強監管和引導。今年初上海市食藥監局嘗試通過網路訂餐平台大數據分析，甄別出第一批可能存對較高食品安全風險的「網紅」餐廳（開店速度極快、人氣火爆、大量外賣），開展線下檢查，發現部分「網紅」餐廳管理狀況差甚至無證經營，已進行查處，要求企業整改。

目前上海市食藥監局正探索運用人工智慧前沿領域的圖像識別技術，自動識別影像監控拍攝的違法行為，該項技術不增加監管人員工作量，擴大對食品安全違法行為的威懾力。探索中的違法行為抓拍包括：從業人員個人衛生、餐飲具消毒、場所環境衛生等。