世界讀書日 上海戲說讀懂城市

2018-04-23 01:39 聯合報 中新社



上海市徐匯區文化局等單位主辦特別活動—《漫品濱江：讀懂一座城》在徐匯濱江上演，用獨特的跨文化閱讀方法，開創了都市全新閱讀文化。