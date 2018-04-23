世界讀書日 江蘇連雲港圖書漂流

2018-04-23 01:39 聯合報 新華社



4月23日是世界讀書日，江蘇連雲港啟動第六屆讀書節，同時舉辦大型圖書漂流活動，吸引眾多市民到場接力閱讀、共享書香。