江蘇高郵湖龍蝦節 饕客嘗鮮

2018-04-23 01:39 聯合報 中新社



現在正是小龍蝦上市的季節，江蘇高郵湖龍蝦美食節登場，用各種烹飪方法製作的龍蝦美食集中亮相，香氣四溢，食客盡興地嘗新鮮上市的小龍蝦。