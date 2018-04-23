虎門台青會周年慶 虎青亂報吸睛

虎門台青會會長楊超翔。 樊德平／攝影 分享 facebook 虎門台青會21日慶祝一周年慶，近300人到場同歡，會長楊超翔表示，台青會將所有在當地打拚的台灣青年們凝聚在一起交流合作，是一個溫馨溫暖的平台，未來大家會繼續團結一心共同奮鬥，共謀成長發展。

越來越多台青來大陸就業、創業，東莞包括虎門、厚街、塘廈、常平、清溪陸續成立台青會，昨（22）日長安台青會也正式成立，其中，又以虎門台青會規模最大，會員數已突破260人。

虎門台青會周年慶晚宴21日在美思威爾頓酒店舉行，以「牛仔+白色」為著裝主題，讓大家各自發揮巧思，穿出自己的風格，厚街台青會與會來賓還因此全體配戴牛仔帽出席，誠意十足。

虎門台青會幹部群為了當晚活動，特地剪輯了一支15分鐘「虎青亂報」短片，內容以新聞播報形式，生動地介紹虎門台青會，眾人目不轉睛，全場笑聲不斷。東莞台協虎門分會會長蕭銘任力讚年輕人活力十足有創意，笑言「台商會未來傳承有希望了」。

楊超翔表示，台青會沒成立之前，很多人自己打拚，下班後就獨自在宿舍或家裡，虎門台青會希望可以將大家團結起來，不僅能彼此多交流互動，結交志同道合的朋友，更是資源共享的平台，大家可以一起在大陸共覓商機、尋求發展合作。