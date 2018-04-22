人口嚴控不停歇 上海花鳥市場連關3座

2018-04-22 19:06 中央社 上海22日電



不少上海家庭每到週末就會去逛花鳥市場，但近一段時間以來，上海市區的花鳥市場至少關了3個。雖然官方檯面上對此聲稱是整治違建，但居民心照不宣，這些動作和人口控制有關。

花鳥市場不只賣花和鳥，其他動植物包括盆景、園藝工具、魚、兔子、烏龜等都可以在此買到。每到假日上海的花鳥市場都被擠得水洩不通，很多人攜家帶眷前往，小孩買蟋蟀、大人買盆栽，全家收穫滿載。

隨著上海市容日漸「規範化」，這些在「違建」中大發利市的花鳥市場業者成了被整治的對象。2017年12月，上海市中心最具規模的曹家渡花鳥市場正式關閉，被稱為「翻版曹家渡」的真博花鳥市場也於3月初落幕。

較「曹家渡」、「真博」早一步於2017年6月遭清理的廣粵路花鳥和建材市場近日開拆，施工現場一地碎瓦紅磚，儘管22日逢週末，挖土機、怪手繼續朝掛著水族、台布等招牌的「違建」前進，總計8981平方公尺的面積，5月底前須全數剷平。

看著廣粵路花鳥和建材市場外掛著「拆除違法建築，建設品位（品級、位次）涼城」的紅布條，一名住戶不以為然地表示：「誰都知道背後實情就是為了趕外地人，上海人口控制厲害得很喔」。

中國一線城市近年來都在控制人口成長，以上海為例，常住人口到2035年須控制在2500萬人左右，但截至2017年底，上海全市常住人口已達2418.33萬人。也就是說，未來的18年裡，上海僅剩82萬的人口成長空間。

聽到撲空民眾表示想買烏龜，這名住戶於是建議，可以改到車程約20分鐘的靈石路花鳥市場淘寶。沒想到的是，靈石路花鳥市場的部分店家也因「違建」而遷走，只剩合規攤販能繼續開張營業。

儘管官方在整治這些花鳥市場時，往往打著「還給附近社區居民乾淨、寧靜」的口號為訴求，塑造百姓擁戴「德政」的表象，固然市場一帶的交通的確隨著花鳥市場的遷移而較為暢通，許多住戶對此仍感到不捨。

徐姓市民是土生土長的上海人，今天帶著妻子與兩個兒子一起到靈石路花鳥市場打發時間。他說，現在高檔寵物店很多，又有冷氣可以吹，但妻子想買盆栽，孩子想養小動物，複合式的花鳥市場能一次滿足老小需要。

花鳥市場令人依戀徘徊之處，還有它的高性價比。舉例來說，烏龜分大、中、小隻依序為人民幣10元（新台幣約45元）、7元、5元；一盆多肉植物含花盆只要3元，買4盆還送一盆，蟋蟀一隻含籠子只要20元。

隨著花鳥市場漸漸在上海市區銷聲匿跡，原址或將興建為一些更有經濟價值的商場，或被作為公園綠地。以原有小商家280餘戶的廣粵路花鳥和建材市場來說，未來這裡將被改建為「廣粵運動公園」。