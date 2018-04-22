安徽推智慧校園 未來作業線上自動批改

2018-04-22 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



推動智慧校園，以後安徽的中小學生作業將不再由老師批改，安徽省教育廳宣布，未來將交給線上「作業測評系統自動批改」。

澎派新聞報導，打個比方，老師不用批改作業，而是線上後台系統批改，第二天老師可看到昨天所發布23題題目，限時60分鐘寫完，各題目得分率情況，誰最近退步，誰進步，每一名學生學習情況自動呈現。

安徽省教育廳20日發布「安徽省中小學智慧校園建設指導意見」，計畫到2020年，全省所有市、縣（區）都要進行智慧學校建設。其中一大特色就是，作業不是由老師批改而是有專門的作業測評系統自動批改，並為每位學生「量身定制」作業功能表。

對於學生的學習評價，還將建立智慧化學習分析系統，改變以考試為主要手段和教師為單一評價者的「結果性評價」，全面感知和記錄學習過程的「大數據」並進行分析，精準評估學習績效。

另外，學生綜合素質評價也將「智慧化」，將建立學生檔案，收集學生日常行為數據，跟蹤學生成長，支持學生成長過程中各種資訊的記錄和存儲，實現學生綜合素質評價的自動化、智慧化和視覺化。

智慧校園還還能展開教師專業成長智慧管理。對教師參加專業發展活動、日常教學行為進行記錄和資料統計，建立教師成長記錄電子檔案。而透過一支手機，就能實現門禁、圖書館借閱、就餐一體化。

從2018年起，安徽省普通高中結合新課改新高考的要求，全面進行智慧學校建設，遴選300多所普通中小學（含鄉鎮中心學校及教學點）作為智慧學校示範學校或實驗學校，選擇有關市、縣作為智慧學校示範區。