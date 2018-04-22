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中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

江蘇多地級市換血 基層經驗豐富是特點

2018-04-22 18:06中央社 台北22日電

中國江蘇省年初已來有多名書記、市長新任。過去一周，江蘇又出現多個地級市黨政高層調整。陸媒報導，這波人事調整中，多名官員基層經驗豐富，思路開闊，應對複雜局面能力強是特點。

澎湃新聞報導，過去一周，江蘇多個地級市的黨政領導官員職務調整，包括徐州、南通、鹽城、揚州、泰州和宿遷6市。

江蘇13個設區市累計26名現任黨政主官中，近半年內履新的多達12人，當中有11人都曾有過在區縣主政的經歷，其中不乏在三地及以上交叉任職的官員，基層工作經驗豐富。

報導說，加上年初履新的多名書記、市長，江蘇這一波人事換血堪稱近年來最集中的一次。

從年齡來看，江蘇13個設區市的26名黨政主官中，「70後」（1970年後出生）數量達3名，包括鹽城市代市長曹路寶、常州市長丁純、淮安市長蔡麗新。

報導表示，這一波主官調整中，有市縣交叉任職經歷、基層經驗豐富的官員更為顯眼。分析人士指出，思路開闊，應對複雜局面能力強，是此類官員的共同特徵。

如55歲的南通市長候選人徐惠民，擁有豐富的縣區工作經歷。曾先後任蘇州吳江市委副書記、金閶區委書記。後赴宿遷掛職，任宿遷市委常委、常務副市長，5年後回到蘇州出任副市長。

2015年1月，徐惠民出任昆山市委書記。之後晉升為蘇州市委常委的徐惠民，又兼任蘇州工業園區黨工委書記。

今年2月履新連雲港市委書記的項雪龍，早年曾在江陰市長期任職，後到新疆任職3年，回江蘇後，項雪龍赴南京任溧水縣（現溧水區）委書記，其後又任南京市委常委、統戰部長、秘書長等職。2015年，被調往連雲港市擔任市長。

新疆黨工

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