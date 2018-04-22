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廣西桂林龍舟翻覆 增至17死

2018-04-22 06:29中央社 北京22日綜合外電報導

新華社報導，中國大陸廣西桂林21日下午發生龍舟翻覆事故，約60人落水，截至當晚10時15分，搜救工作全部結束，共17人罹難。

報導說，21日下午1時32分廣西桂林市消防支隊119指揮中心接獲報案稱，桂林市秀峰區魯家村桃花江河段發生翻舟事故，多人落水。接到報案後，當地消防部門立即調派80餘名官兵馳赴現場救援。

據了解，桂林市秀峰區敦睦村村民在桃花江練習划龍舟時，其中2艘龍舟先後發生側翻，約60人落水。截至當晚10時15分搜救工作全部結束，約40人獲救，共17人罹難。

划龍舟

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