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台灣青年在臉書發言　遭黃安舉報台獨

2018-04-21 20:06中央社 21日電

藝人黃安今天在微博公開舉報台灣青年陳秉融是台獨，並動員搜尋這名自稱廈門歌手，揚言要全面封殺他在大陸的演唱機會。

黃安說，「本帥封刀多年，不怎麼舉報台獨，你倒是跑來報名阿，老夫就成全你。」

根據黃安公布的截圖顯示，陳秉融在台灣蘋果日報臉書專頁的新聞討論串留言，「黃安不就是那個台灣當垃圾，中國人當鑽石狂舔的白癡嗎？」

陳秉融在留言中還表示，「共產黨不可惡，是住在中國匪區的人民智商過低，才會讓共產黨代表中國人民。結果讓全世界看著匪區人民丟臉，我們也只能竊笑他們智商低。」

陳秉融並留言自稱「我是廈門的歌手，常常過去『對牛彈琴』，他們也滿喜歡的！」

對此，陳秉融今天下午向中央社表示，他只是在2014年曾經去大陸參加廈門衛視舉辦的「兩岸大學校園歌手邀請賽」，後來就沒去過。這些留言是在臉書上與大陸網民發生衝突的對話，對方說已經舉報他，還嗆黃安已來按讚，他才留言批評黃安。

陳秉融說，總統蔡英文、行政院長賴清德都被黃安舉報台獨了，他算什麼角色；這只是對岸網民一天到晚舉報台獨的小小插曲，希望大家睡個覺起來就忘了。

根據黃安公布的截圖，他已動員大陸閩南地區的所有圈內音樂人，要把陳秉融找出來，並向友人氣憤表示，「台獨剋星他也敢惹」。

台獨共產黨黃安

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