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28年前的殺人案改判無罪 吉林男：罪名終於洗清

2018-04-21 16:21世界日報 中國新聞組／北京21日電

吉林省高級人民法院昨日對劉忠林故意殺人再審一案進行公開宣判，認定此案事實不清、證...
吉林省高級人民法院昨日對劉忠林故意殺人再審一案進行公開宣判，認定此案事實不清、證據不足，宣判他無罪。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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經歷長達六年的再審，蒙冤28年的劉忠林迎來無罪宣判。吉林省高級人民法院昨日對劉忠林故意殺人再審一案進行公開宣判，認定此案事實不清、證據不足，宣判他無罪。此時，50歲的劉忠林已於兩年前刑滿釋放，從被核準判決到刑滿出獄，時間超過25年，「人生的好時候都在監獄度過了。」

劉忠林說，做有罪的供述是因被刑訊逼供：審訊人院曾用竹籤刺他的手指、用鐵棒砸他的腳...
劉忠林說，做有罪的供述是因被刑訊逼供：審訊人院曾用竹籤刺他的手指、用鐵棒砸他的腳等。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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綜合中國青年報、央視新聞、北京青年報報導，1989年，同村女子鄭殿榮失蹤，一年後屍體被發現，且已懷孕約20周。次日，警方鎖定劉忠林為嫌犯，將他帶走。案發的第四年，一審法院判定劉忠林犯故意殺人罪，判處死緩。

該縣公安局的《破案報告》顯示，劉忠林之所以被鎖定，是因為村民江久英的一句話。江久英說，劉忠林在鄭殿榮失蹤前曾對她說：「小榮子懷孕了，我得領她把孩子做掉。」說完又叮囑她：「別跟別人說，說出去我就沒命了。」

實際上，該案在當時存在眾多疑點和爭議：將劉忠林定罪的直接證據僅有他本人的有罪供述和證人證言，而劉忠林認罪後曾多次翻供；最為關鍵的目擊證人，最初在描述帶走鄭殿榮的綁匪人數時稱是兩人，之後又改稱為三人。

「我從來都沒殺過人。」劉忠林說，做有罪的供述是因被刑訊逼供：審訊人院曾用竹籤刺他的手指、用鐵棒砸他的腳等。他說，十隻手指後來都患了灰指角，右腳大拇趾骨折，又惡化為骨髓炎，最後在監獄醫院進行截肢。

他之後被關押超過25年，直到2016年1月22日刑滿獲釋。

北京市尚權律師事務所合夥人張宇鵬表示，會面時看到劉忠林手腳的傷痕，第一感受就是「觸目驚心」。他說，五案定罪的只有言辭證據，缺乏現場痕跡等物證。而言辭證據只有劉忠林的認罪供述和證人證言，證人證言不能直接證明他殺了人。加上他手腳的情況，這份認罪供述的可信度更是大大降低。「這個案件的證據體系支離破碎。」

2012年3月28日，吉林省高院決定再審此案，但直到四年後的2016年4月25日，才終於第一次開庭，後續該案又是遲遲未結，被媒體稱為「馬拉松式再審」。

2018年4月20日上午，劉忠林終於等到遲來的「正名」，吉林省高院正式宣判他無罪。

申請國賠 繼續討公道

劉忠林於獄中度過9215日，是中國「公開報導中被羈押時間最長的蒙冤者」。在重審結果出來前的兩年裡，他換掉過三份工作，最長的幹了四個月，最短的僅三天，「最或多或少都和背著罪名有關。」

「罪名終於洗清了。」他說，下一步將著手申請國家賠償，繼續還自己一個公道。若按《國家賠償法》規定每日賠償金為258.89元，劉忠林最少可獲得238萬賠償。

北京殺人失蹤

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