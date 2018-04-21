反性騷擾運動 陸職場女性多選擇沉默

2018-04-21 16:19 中央社 台北21日電



反性騷擾的揭發行動2018年以來在中國大陸的大學校園引起關注，但在職場則一片沉寂，民眾觀念和法律不夠明晰是原因。圖為2013年3月在北京舉行的全國先進女職工事跡報告會。 中央社 分享 facebook

反性騷擾揭發行動今年以來在中國大陸大學校園引起關注，但在職場則不然，很少聽聞有受害者站出來。有報導指出，這和大陸民眾的觀念、法律不夠明晰有關。

據香港南華早報今天的報導，兩名曾遭受上司性騷擾的受訪者都不願披露真名，事後也都選擇「未把事情鬧大」。

其中，26歲的張小姐認為，就算她向公司報告上司的不當舉動，雇主也不會幫助她，所以她選擇不說。

36歲的寧小姐2006年在北京實習時，有同事總是有意無意的與她肢體接觸，有一次甚至將她整個人舉起來。她將此事告訴公司人力資源部門同事，對方表示，如果沒有證據，她最好的對策就是辭職。

這名人資說，如果寧小姐將此事公開，對方可能會捏造寧小姐的罪名，反而影響女方的職業生涯。

發布「中國女記者職場性騷擾調查報告」的記者黃雪琴說，相比於大學生群體，職場女性要公開自己的性騷擾經歷要付出更大的代價，因為如果沒處理好，反而會讓受害者丟了工作，甚至同行都不會再雇用她。

這份報告在3月初發布，據416份有效樣本，83.7%的女記者遭到過程度不一、形式不同的性騷擾，譬如主播被襲胸、調查記者被副主編摸臀、攝影記者被當地官員灌酒等，42.4%還遭遇不止一次性騷擾。

只有3.2%的人將這些經歷報告給主管或人資部門，不到1%的人會報警。

報導引述律師郭建梅說，她代理過許多性騷擾案例，但大多數都敗訴，主要原因是缺乏明確的法律規範，政府機關和私人公司的反性騷擾政策也不夠明確。

此外，由於施以性騷擾者常是有權勢者，也造成取證困難。郭建梅甚至還聽過檢察官說出類似這樣的話：「她的老闆不過是喜歡她，何錯之有？」

中國大陸目前只有「婦女權益保障法」和「女職工勞動保護特別規定」兩部有關於反對性騷擾的立法，但對於相關行為及懲處都沒有明確定義。報導說，更多時候，職場性騷擾在中國被當作勞動糾紛來處理。