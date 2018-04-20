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陸雄安新區規劃定案 打造全球領先數位城市

2018-04-20 22:21中央社 台北20日電

中共中央、中國國務院今天批復同意「河北雄安新區規劃綱要」，確立雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地，要布局高端高新產業，打造成為全球領先的數位城市。

批復並要求，雄安新區要限制承接和布局一般性製造業、中低端第三產業，嚴禁大規模房地產開發，且堅持生態優先、綠色發展，藍綠空間（綠地與水域）占比穩定在70%，原則上不蓋高樓大廈，成為全國創新發展示範區。

新華社報導，中共中央、中國國務院今天批復河北省委、河北省政府與國家發展改革委員會報請審批的「河北雄安新區規劃綱要」，共有14點內容。

批復指出，雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地，與北京城市副中心形成北京新的兩翼，有利於有效緩解北京「大城市病」，探索人口經濟密集地區優化開發新模式。

批復要求合理確定城市規模，堅持以資源環境承載能力為剛性約束條件。要堅持生態優先、綠色發展，雄安新區藍綠空間占比穩定在70%，遠景開發強度控制在30%。要營造優質綠色生態環境，實現雄安新區森林覆蓋率達到40%，起步區綠化覆蓋率達到50%。

另外，要合理控制用地規模，啟動區面積20至30平方公里，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里。

批復並要求雄安新區實現城市智慧化管理，堅持數位城市與現實城市同步規劃、同步建設，適度超前布局智慧基礎設施，打造全球領先的數位城市。

批復還要求瞄準世界科技前沿，面向國家重大戰略需求，積極吸納和集聚創新要素資源，高起點布局高端高新產業，大力發展高端服務業，限制承接和布局一般性製造業、中低端第三產業。

在塑造城市風貌，批復要求堅持順應自然、尊重規律、平原建城，堅持中西合璧、以中為主、古今交融，原則上不建高樓大廈，不能到處是水泥森林和玻璃帷幕。

中央並要求，必須堅決維護規劃的嚴肅性和權威性，嚴格執行，任何部門和個人不得隨意修改、違規變更。執行中遇有重大事項，要及時向黨中央、國務院請示報告。

北京國務院中共

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