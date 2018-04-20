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美商務部粉碎中興和解可能 稱禁令無轉圜餘地

2018-04-20 17:32中央社 台北20日電

美國商務部表示，對中國第二大電信設備製造商中興通訊的出口禁令沒有扭轉餘地。 歐新...
美國商務部表示，對中國第二大電信設備製造商中興通訊的出口禁令沒有扭轉餘地。 歐新社
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美國商務部官員今天在回覆陸媒提問時表示，對中國第二大電信設備製造商中興通訊的出口禁令沒有扭轉餘地，要嚴格等到7年後才有望重啟協商，安卓系統在內的任何軟體也都屬於禁售範圍。

中金公司報告先前根據中興的庫存狀況推斷，美方與中興通訊若不能在1到2個月內達成和解，會影響通訊設備和手機等業務的正常生產與銷售。

美國商務部16日針對中國大陸第二大電信供應商中興通訊祭出7年禁售令，禁止美國企業銷售零組件給中興通訊。

美國商務部新聞官芮納特（Will Reinert）在回覆澎湃新聞提問時表示，美國商務部16日啟動的這項禁令立即生效，目前沒有扭轉的餘地或協商的空間。

芮納特也明確表示，谷歌（Google）公司的手機作業系統安卓（Android）等「任何軟體」也都屬禁止出售給中興的範圍。

被問及美方的作法最終也會使美國企業受損，芮納特則說「這是國家安全問題」。

先前北美中國半導體協會（NACSA）主席金波曾在受訪時表示，免費的安卓系統曾經是中興及其他中國國產智慧手機快速崛起的重要原因，如今突然不讓使用，打擊將是致命的，對其他中國電訊企業震動也非常大。

據市場調查機構易觀國際（Canalys）估計，中興手機採用美商高通晶片比重高達65%。業內分析。中興從美國廠商購買的晶片等零組件短期內很難找到替代品。

中興通訊今天發表聲明稱，在相關調查尚未結束之前，美國商務部工業與安全局執意對中興施以最嚴厲的制裁，「對中興通訊極不公平，我們不能接受。」

中興因在2010年1月至2016年3月向伊朗運送價值3200萬美元的行動電話通訊網路設備，又向北韓發送283批手機，遭美國商務部以「違反對伊朗貿易禁運措施」名義，要求自2016年3月起，任何企業在向中興出售美國製造的零組件與儀器之前，必須先向美國商務部申請出口許可。

中興今天的聲明說，美國商務部以中興通訊對某些違反管制的員工未及時扣減獎金和發出懲戒信，並在提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，做出了啟動對中興通訊和中興康訊公司禁令的決定。

但中興通訊認為，「此舉無視中興通訊過去兩年在遵循出口管制合規方面的艱苦努力、巨大投入和長足進步。」且上述兩份函件中的問題是公司自查發現、及時主動通報，更已第一時間處理了對此可能有疏忽的責任人，因此大喊不公。

伊朗半導體北韓

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