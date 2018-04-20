父母一個不經意的動作 讓女嬰長皰疹體無完膚

2018-04-20 15:52 聯合新聞網 綜合報導



許多父母會因為孩子太可愛了，忍不住親一口，但很有可能就是這個不經意的動作，造成孩子感染病毒。圖/ingimage 分享 facebook

大陸浙江一名3個月大女嬰，疑似因為家人不經意的親吻，造成全身長滿密密麻麻的皰疹，情況慘不忍睹，所幸經過急救已經恢復良好。

根據《杭州日報》報導，女嬰父母因孩子發燒多日，且皰疹越來越嚴重而送醫，剛送到醫院時全身都呈暗紅色、紅色的糜爛性皰疹、痂疹，尤其頭部格外嚴重，臉上佈滿密密麻麻的都是皰疹，主治醫生朱海嶠表示孩子雖然哭鬧但精神狀況較差，病情嚴重，只能用體無完膚，慘不忍睹來形容。

大陸3個月大女嬰全身長滿皰疹，體無完膚，所幸經過一個月的治療，目前情況已好轉。圖擷自 新浪網 分享 facebook

朱海嶠研判女嬰感染的是單純皰疹病毒（HSV），單純皰疹病毒分兩型：HSV-1主要感染成年人的口腔周圍黏膜；HSV-2主要感染生殖器。這種病毒潛伏期為3-5天，若母親及家人口腔中帶有HSV-1，就可能通過一個不經意的親吻，將口中的病毒傳染給嬰兒。

由於嬰兒免疫系統較差，再加上女嬰可能本身體質就比較特別，細菌和病毒的多重感染下造成全身的散佈性感染，所幸經過一個月的治療，女嬰恢復狀況良好，身上的皮膚漸漸脫落長出新皮膚，且不會留下疤痕。

朱海嶠提醒，嬰幼兒免疫系統尚未發育完全，如果家長有牙齦炎、牙周病、蛀牙等口腔疾病，口腔中就會有大量的細菌，因此要避免親吻孩童，包含許多家長會習慣將食物咬碎餵給孩子，與嬰兒共食一份餐點，外出回家不洗臉、洗手、不換衣服就觸碰嬰兒都會將病毒傳染給小孩，但如此嚴重的病情還是比較少見，不過當嬰兒出現皰疹應該要及時治療，否則感染可能會引發敗血症，或是其他嚴重併發症，造成器官受損，甚至是生命危險。