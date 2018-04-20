文創+鄉村旅遊 隴台交流創商機

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



蘭州市台灣同胞投資企業協會會長王茂松指出，甘肅擁有豐富的文化旅遊資源，尤其是各地風土人情很吸引人，加上鄉村振興戰略的實施，大陸農村文化旅遊將迎來發展的黃金時代。

深耕甘肅27年的王茂松敏銳嗅到大陸鄉村發展的商機，鼓勵台商利用本土文創產業優勢，結合西部文化旅遊資源尋機遇。

王茂松總力邀台商到甘肅「占個位置」。他昨天接受中新社採訪時指出，隨著「一帶一路」建設推進、31條對台政策公布，「北上西移」成為進駐大陸台商的淘金路線。位於絲路黃金段的甘肅擁有多彩的敦煌文化、伏羲文化、西王母文化，文化民俗旅遊為隴台交流搭建了合作平台。

2015年兩岸文創商旅示範項目台灣士林不夜城落戶甘肅天水，總建築面積11萬平方公尺，商業面積8萬平方公尺，集餐飲、購物、休閑、娛樂、文化為一體的大型生活、文創商旅體驗中心。

近年來，隴台交流交往持續深化。2017年隴台雙向交流367項4349人次，其中赴台交流207項1419人次，來甘交流160項2930人次。隴台人員往來6.4萬人次。

甘肅省台辦主任孫志中指出，2017年甘肅推動敦煌文化、伏羲文化、西王母文化等甘肅特色文化入島交流，舉辦「第八屆海峽兩岸文化創意產業展」「夢縈絲路．絢麗甘肅大型圖片展」，展示甘肅多元的歷史文化和多姿多彩的民族風情，備受台灣民眾青睞。

「台灣文創產業無處不在，設計精緻，值得我們借鑒和延伸至旅遊產業。」孫志中說，20世紀70年代，台灣文創企業風靡當地，他們將文化創意貫穿至日常生活、家居產品、交通工具等領域，具有長足的優勢和豐富的文創經驗。

孫志中說，如今大陸鄉村旅遊迎來了發展的好時機，甘肅鄉村民俗文化旅遊資源豐富，建議台商可以將文創產業與當地旅遊資源結合，助推「文創+鄉村旅遊」聯合發展。

「要找準隴台文化經貿合作的結合點，強化互補性。」孫志中說，要持續推進雙方產業精準對接，著重在新型化工、電子、信息、生態環保、通道物流以及休閑農業、農產品深加工等產業的合作上邁出新步伐。