湄洲祖廟掌門人：推廣媽祖文化經驗

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



參加台灣大甲媽祖文化觀光節暨大甲鎮瀾宮遶境活動，探訪台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、苗栗、新北、台北等台灣九個縣市的媽祖宮廟…，赴台「瘋媽祖」歸來，福建莆田湄洲島媽祖祖廟董事會董事長林金讚表示，學習台灣宮廟推廣媽祖文化經驗，收穫滿滿。

中新社報導，4月13日到18日林金讚率媽祖文化交流團一行43人，在台展開近一周的兩岸媽祖文化交流活動。對於台灣大甲鎮瀾宮一年一度舉辦的大甲媽祖文化觀光節，林金讚印象尤深，「這對推動兩岸交流和弘揚媽祖文化有重大貢獻。」

媽祖在大陸東南沿海乃至東南亞地區被尊為「海上和平女神」。2009年媽祖信俗被列為世界人類非物質文化遺產。據不完全統計，全球從湄洲島媽祖祖廟分靈出去的媽祖廟或天后宮有上萬座，媽祖信眾逾3億人，其中台灣地區信眾占當地總人口2/3。

「歡迎廣大友宮和媽祖信眾多回湄洲島走走看看，兩岸一家親，越走越親」，在台灣交流期間，林金讚再三熱情邀約台灣民眾。

一個月前出任祖廟「掌門人」的林金讚說，正推動湄洲島與台灣本島、湄洲島與澎湖之間，通過「海峽號」直航，方便台灣民眾朝聖觀光；未來還將加強與台灣南部各大小宮廟的聯繫。

林金讚也透露，祖廟正籌畫開闢朝聖旅遊線路，將島上宮廟聯結起來開門迎客，吸引更多海內外進香團、信眾來會香聯誼。

林金讚指出，今年將繼續打造「媽祖下南洋．重走海絲路」文化品牌，開展湄洲媽祖巡安菲律賓、泰國等「海絲」沿線國家和地區系列活動。

去年「媽祖下南洋．重走海絲路」暨中馬、中星媽祖文化活動周活動，已掀起東南亞媽祖熱。湄洲媽祖祖廟董事會指出，今年來祖廟迎來東南亞進香團逾50個，人數達2000餘人次，包括馬來西亞馬六甲興安會館天后宮、新加坡萬天府、馬來西亞柔佛州林氏宗親會、菲律賓慈航禪寺等多個進香團。

莆田現正聯袂多地申報「海上絲綢之路．中國史蹟」世界文化遺產。林金讚說，將對祖廟古建築群進行保護性修繕，提傎祖廟核心區、天妃故里、媽祖平安裡等周邊環境及配套設施，推動湄洲島建成世界媽祖文化核心區和朝聖中心。