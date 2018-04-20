聯邦快遞新航線 連接廣州和孟菲斯

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



聯邦快遞昨天日宣布，4月起開通一條全新的環球航線，首次連接位於廣州的聯邦快遞亞太區轉運中心和位於美國孟菲斯的聯邦快遞全球超級轉運中心，以滿足亞洲和北美市場間的運輸需求。

全新航線目前使用麥道MD-11貨機。5月開始，將啟用波音777貨機，進一步提升運能。該航線每周五個航班，周二至周六每天運營一個航班。

聯邦快遞中國區總裁陳嘉良表示，全新航線有助於推動華南地區，乃至亞太地區與北美市場的貿易往來。

從廣州起飛的航班4月會經停日本大阪和美國安克拉治。5月起，在經停日本大阪後，將直飛美國孟菲斯。從孟菲斯返回的航班在周二至周五將經停美國印第安納波利斯和安克拉治，然後直飛廣州。而周六的航班將經停美國夏威夷和安克拉治。

廣東省一直是大陸主要貿易中心之一。廣東省統計局統計信息顯示，該省在2017年的貨物貿易進出口總值為6.82兆元人民幣，年增8%，其中與美國間的貨物進出口總額達到8624.7億元人民幣，年增10.4%。2017年廣東省跨境電子商務進出口總額達到441.9億元人民幣，增長93.8%。全新航線將會促進和支持廣東，以及華南地區與北美市場間不斷增長的貿易需求。

今年初，聯邦快遞啟用聯邦快遞上海國際快件和貨運中心，成為繼位於廣州的聯邦快遞亞太區轉運中心之後，在大陸設立的第二個國際轉運中心。

目前聯邦快遞在中國每周運營超過250個航班，其中每周有超過160個航班進出聯邦快遞位於廣州的亞太區轉運中心。