江蘇9市13人黨政一把手換血 徐州泰州換書記

2018-04-18 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



外貿大省、台資企業集聚的江蘇省，13個地級市中有9市的黨政一把手（市委書記、市長）近日大換血，18日包括徐州、宿遷等地的新官陸續走馬上任。

徐州市18日召開全市領導幹部大會，宣布江蘇省委決定，周鐵根由市長升任徐州市委書記；而接任徐州市長的莊兆林，之前是泰州市委副書記。

徐州是江蘇「1+3」重點功能區戰略佈局中的蘇北重鎮，重要性不在話下。現年56歲的周鐵根之前在南通、無錫長期任職，還曾主政過民營經濟重鎮、大陸全國百強縣江陰市。

周鐵根透露，兒時生活在農村，想不到能當市長、書記，常常生怕工作做不好，但也深深感到，權力更多的是一份責任、是一份擔當、是一份付出。

莊兆林接棒當徐州市長，他在去年5月轉任泰州市委副書記，這次任命也是莊兆林一年之內的第二度履新。

同在蘇北的宿遷市18日也同步調整一把手，上任宿遷市委書記的張愛軍，從揚州市委副書記、市長升任。交棒宿遷市委書記的魏國強則轉任江蘇省人大常委會副主任。

同一天，在江蘇政事朋友圈的「江蘇吧」熱議的人事，也傳聞現任蘇州工業園區書記徐惠民將升任南通市長。

徐惠民做過昆山市委書記及昆山工業園區書記，加上現任蘇州工業園區書記的經歷，對他主政南通發展地方經濟，各方看好。

另外被間接證實的人事，還有現任南通市委副書記、市長韓立明，擬任泰州市委書記、並提名為市人大常委會主任。各方更關注，韓立明接任泰州書記，將創江蘇省13個地級市中，唯一的女性市委書記的紀錄。

此外，近日陸續布達的江蘇省地級市一把手，還包括有連雲港市委書記項雪龍、連雲港代市長方偉、宿遷代市長王昊、無錫市代市長黃欽、常州市長曹路寶等人，以及從江蘇省副祕書長升任南京市委副書記的沈文祖。