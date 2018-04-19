河南黃帝拜祖大典 蔣孝嚴出席

2018-04-19 00:04 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南新鄭報導



戊戌年黃帝故里拜祖大典，昨天上午在河南新鄭市舉行；近萬名華人代表祭拜共同祖先－軒轅黃帝。 圖／本報河南新鄭傳真 分享 facebook

三月三拜軒轅黃帝，是中華民族的傳統。昨天上午，戊戌年黃帝故里拜祖大典在新鄭市舉行，來自世界各地、近萬名華人代表聚集中原大地，祭拜共同的祖先—軒轅黃帝。

大典主題為「同根同祖同源，和平和睦和諧」，由前中共全國人大常委會副委員長許嘉璐擔任主拜人，國台辦副主任龍明彪、國民黨前副主席蔣孝嚴參加了大典。

昨天上午在大典會場，千名身著白色武服的演員，揮舞起中華姓氏旗幟，隨著「龍的傳人」音樂起舞；來自塔溝武校的少林弟子們撐起九條巨龍，在其間奔跑舞動。表演結束後，參加拜祖大典的來賓步入拜主會場。在河南省長陳潤兒致辭後，大典開始。

大典共有盛世禮砲、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和九項儀程。儀程最後，祈福樹下走來五名少年兒童，分別來自大陸、香港、澳門、台灣以及海外其他國家和地區，代表中華民族的未來；在禮花怒放、紅色氣球與和平鴿騰空飛升中，戊戌年黃帝故里拜祖大典禮成。

今年大典還在香港、澳門、台灣和美國三藩市、澳州雪梨、加拿大溫哥華設立六個分會場。

河南是中華民族和華夏文明的重要發源地，是中華姓氏的主要發祥地，以及全球華人的祖根地。一百個中華大姓中，七十八個直接起源於河南，新鄭黃帝故里也成為「全球華人的拜祖聖地，中華民族的心靈家園」。

拜祖大典期間，還舉行一系列文化交流項目，有第十二屆黃帝文化國際論壇、百名篆刻家優秀作品展、第四屆「根親中國」微電影大賽、全球華人漢字創意設計展、全球徵集「拜祖文」、「老家河南」文化周等活動。