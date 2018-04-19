海南拚觀光 5月1日起59國免簽

海南省從5月1日起入境免簽證國家從26國增加為59國。圖為海南黎族在傳統節日烤全牛，擺長桌宴，宴請各方賓客。 中新社 分享 facebook

大陸公安部昨召開記者會，大陸國家移民管理局通報，五月一日起，擴大海南省入境旅遊免簽政策，適用入境免簽政策的國家從廿六國放寬到五十九國，包括美、英、法、俄羅斯等，將團隊免簽放寬為個人免簽，進一步支持海南全面深化改革開放。

央視新聞用戶端報導，為支援海南經濟建設發展，多年來，公安部門一直積極制定公布一系列出入境便利措施，兩千年在海南省實施廿一國人員團隊入境旅遊十五天免簽政策，並於二○一○年進一步調整，將免簽入境政策適用國家增加至廿六個。

大陸國家移民管理局官員表示，近年來，廿六國免簽團遊客在外國遊客中的比重大幅上升，拉動海南入境旅遊市場上揚。過去三年內，免簽入境外國遊客在入境外國人的比重從百分之卅三提高到去年的百分之七十八。

今年五月一日將實施的五十九國人員入境旅遊免簽政策，包含以下三方面主要內容。國家移民管理局副局長曲雲海表示，一是擴大免簽國家範圍。適用入境免簽政策的國家由廿六國放寬到五十九國，有利於鼓勵更多的外國人赴海南旅遊，形成更加開放的新格局。

二是延長免簽停留時間。免簽入境後停留時間從十五或廿一天統一延長至卅天，促進入境旅遊市場更加活躍發展。

三是放寬免簽人數限制。在保留旅行社邀請接待模式的前提下，將團隊免簽放寬為個人免簽，滿足外國遊客個人出行的需求。這項免簽政策可以簡稱為「擴大、延長、放寬」。

大陸公安部門表示，五十九國免簽入境政策主要是為前往海南旅遊的外國人提供便利，更加方便他們前往海南旅遊，停留時間更加充足。享受此政策的外國人，入境後停留範圍僅限於海南省行政區域。

大陸中央、國務院四月十四日發表「關於支持海南全面深化改革開放的指導意見」。 意見提到，海南二○二五年初步建立自由貿易港制度，二○三五年發展成熟，二○五○年建立「高度市場化、國際化、法治化、現代化」的「美好新海南」。