陸清潔空氣市場 2030年將至20兆

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2030中國清潔空氣市場展望報告」17日在北京發布。報告指2030年大陸清潔空氣部分重點領域市場規模將達20兆元（人民幣，下同），中國大陸將成為全球最大清潔空氣技術需求市場。

創藍智庫報告發布的第一期報告內容，由清潔空氣創新中心、北京師範大學、北京航空航太大學，以及北京亞太展望環境發展諮詢中心等機構協作完成。

中新網報導，2013年大陸當局發布「大氣10條」以來，五年間大陸在大氣汙染防治領域獲得突破進展，部分城市的PM2.5濃度降幅達30%，落實部分西方國家一、二十年才能達到的空氣品質改善成果。「大氣10條」目標實現，中國大陸大氣汙染防治進入新階段。

報告從清潔空氣相關重點領域的市場機遇分析認為，到2030年，中國大陸的新能源汽車市場將超14兆元，移動源排放控制將有超過2兆的市場，環境監測領域市場空間逾1300億元，室內空氣汙染防治將帶來1.7兆市場，此外，燃煤汙染防治、工業源VOCs汙染防治將分別產生逾1兆和近8000億的市場空間。

北京師範大學環境學院教授毛顯強稱，報告對中國大陸清潔空氣技術市場的展望，以系列基礎研究工作為依據。編製組建立宏觀環境—經濟—能源(3E)模型開展類比分析，綜合考慮大陸國家宏觀經濟形勢，對大陸國家環保政策法規的解讀，以及大陸國家產業政策和規劃的近期和中長期影響等因素。為此次清潔空氣市場展望提供宏觀經濟以及能源規模、結構、效率背景資訊，保證市場展望的科學性和合理性。

中關村創藍清潔空氣產業聯盟主任解洪興則表示，中國大陸巨大的清潔空氣技術市場，將吸引全球清潔技術企業的集聚，在中國大陸發展起來的清潔能源與汙染防治技術，未來將走出中國大陸，推動全球清潔化發展。