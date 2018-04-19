親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

實現「一號走遍深圳」 打造新型智慧城

2018-04-19 03:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

圖為深圳市中心 新華社
圖為深圳市中心 新華社
分享
深圳市經貿資訊委副主任胡曉清17日在「民心橋」直播節目時表示，深圳將打造優質普惠的公共服務，到2020年，深圳城市將變得更智慧，實現政務服務「一號走遍深圳」，企業有望辦事不出區，個人辦事不出街。

深圳特區報報導，胡曉清透露，深圳已制定「深圳市新型智慧城市建設總體方案」，到2020年新型智慧城市建成目標是：一圖全面感知、一號走遍深圳、一鍵可知全域、一體運行聯動、一站創新創業和一屏智享生活，讓市民生活更便利，城市更美好。

對市民而言，「一號走遍深圳」實現後，其身分證、駕駛證、社保卡、圖書證、銀行卡等，只要是實名辦理的卡都可合成一個帳戶，在購物支付、醫療保障等，均可使用身分證辦理相關事項和服務。未來，還可通過生物識別+身分證號／實名手機號辦理各類事項和服務。「一屏智享生活」實現後，市民辦事、享受生活服務無需到處找入口，可從統一App獲得想要的服務，該App還能根據個人情況推送服務資訊。

對企業而言，「一號走遍深圳」實現後，企業在辦理各類事項時，只需使用社會信用代碼+數位憑證就可辦理各類公共服務事項，儘量做到不見面辦理。「一站創新創業」實現後，企業可方便地獲得政府開放的數據和軟體發展資源進行創新，也能享受一站式創業服務。

胡曉清表示，深圳將整合各區、各部門政務服務資源，建成統一的政務服務App，為市民和企業提供統一的政務服務入口，實現政務服務「一號走遍深圳」，政務服務事項100%網上申報，100%網上審批。

深圳還將發展智慧民生，推動養老、醫療、教育、住房、社保、警務、稅收、出行等領域智慧化升級，加快構建海陸空和地上地下的智慧化綜合交通服務體系。同時，逐步建成全市統一的公安影像圖像專網和綜合應用平台、安全生產網格化監管平台、地質災害管理資訊平台、第三代應急指揮平台和食品安全追溯管理服務平台，提升社會治安、安全生產、應急指揮、食品安全等領域的預測預警能力。

深圳身分證創業

相關新聞

海南拚觀光 5月1日起59國免簽

2018-04-19 00:18

霧霾新解 西安打造巨型空氣淨化塔

2018-04-19 01:52

陸清潔空氣市場 2030年將至20兆

2018-04-19 03:48

河南黃帝拜祖大典 蔣孝嚴出席

2018-04-19 00:04

江蘇9市13人黨政一把手換血 徐州泰州換書記

2018-04-18 23:51

大陸信徒到梵諦岡 見教宗不忘五星旗

2018-04-18 23:36

「內涵段子」遭下架後 「抖音」也被約談整改

2018-04-18 22:05

四川76歲婦沒有手腳 跪著照顧105歲母

2018-04-18 16:17

「女兒閨密是局長千金」中國廣告消費孩子挨轟

2018-04-18 16:16

「媽媽不愛笑了！」杭州9歲女畫癌母 張張惹人掉淚

2018-04-18 16:16

全球最賺錢銀行在中國 陸4大行盆滿缽滿

2018-04-18 15:43

鴻茅藥酒案 醫生被拘捕3個月獲釋 「想哭 自由真好」

2018-04-18 15:36

習近平提「廁所革命」 日本瞄準商機

2018-04-18 14:26

破壞西什庫教堂文物 北京愛國會遭罰近百萬

2018-04-18 13:06

中國官媒採訪山西國企汙染 遭村幹部扣留

2018-04-18 12:43

美味驚豔！ 蘭州拉麵30秘招 「洋弟子」跨海也要學

2018-04-18 12:00

五一長假起 海南旅遊擴大59國入境免簽

2018-04-18 11:15

安徽地下兵工廠 8個月製70萬鉛彈銷全陸

2018-04-18 10:45

陸人客製化遊歐 東歐受歡迎

2018-04-18 04:18

桂林創新示範區 聚焦生態修復

2018-04-18 04:18

整治水汙染 陸兩部委下月啟動

2018-04-18 04:18

鄉村振興論壇 廈門開幕

2018-04-18 04:17

陸啟動水汙染整治 下月出擊

2018-04-18 01:08

回揚州老家祭祖 94歲江澤民健康良好

2018-04-18 00:14

台灣馬戲團香港首演 創意春茗

2018-04-18 00:01

整治低俗！中國關黃色平台 學者：爹媽不低俗，你哪來的？

2018-04-17 23:07

數十萬#我是同性戀#洗版 微博讓步

2018-04-17 23:06

四川光霧山-諾水河、湖北黃岡大別山入列世界地質公園

2018-04-17 20:24

5年過渡期後 大陸汽車行業全部取消外資投資限制

2018-04-17 16:24

陸發改委：2018取消新能源汽車、船舶外資股比限制

2018-04-17 16:05

北京故宮 獲捐「金磚」百塊 金箔百萬張

2018-04-17 15:36

「世紀大修」 大陸故宮使用古法金磚金箔修繕

2018-04-17 15:26

香港豪宅「亞洲樓王」交易 爆貪120萬港元佣金

2018-04-17 12:31

香港消委會：16款人造牛油含致癌物 多吃傷腎

2018-04-17 11:48

超萌！大陸最新無人潛水艇長這樣 網友：是尼莫

2018-04-17 11:23

大滅絕！5殺手 殺了1700頭長江江豚

2018-04-17 11:00

油菜花田 看見高郵之美

2018-04-17 03:08

虹橋航展 亞洲公務機會師

2018-04-17 03:08

太原西山礦山公園 簽約建設

2018-04-17 03:08
看更多

熱門文章

學生刮傷百萬名車主動認賠 車主行為讓網友讚爆

2018-04-18 16:55

美封殺中興通訊後 華為、阿里巴巴也被盯上了！

2018-04-18 15:30

陸官媒齊聲呼籲 發展國產晶片不能再拖

2018-04-18 22:28

金正恩「熊抱」習特使 懸掛巨幅習近平畫像

2018-04-18 17:04

台海軍演警告美台？中共駐美大使：希望和平統一

2018-04-18 09:58

華為解雇5美籍員工 稱正常業務調整

2018-04-18 14:11

陸宣布內外資企業在「中國製造2025」享同等待遇

2018-04-18 14:27

美味驚豔！ 蘭州拉麵30秘招 「洋弟子」跨海也要學

2018-04-18 12:00

劉結一會見南投、花蓮縣長 強調大陸將落實惠台措施

2018-04-18 18:51

五一長假起 海南旅遊擴大59國入境免簽

2018-04-18 11:15

劉結一會見林明溱 「續推縣市交流各領域合作」

2018-04-18 14:49

全球最賺錢銀行在中國 陸4大行盆滿缽滿

2018-04-18 15:43

美國「232調查」後 大陸鋼鋁遭遇多國聯手圍堵

2018-04-18 22:49

中國人行降準 投顧：穩定流動性及金融市場

2018-04-18 10:07

金融大老虎落馬 華融董座賴小民被查

2018-04-18 10:22

閱兵後南海訓練…航母編隊實兵對抗 殲15輪番起降

2018-04-18 17:18

習近平青年時期舊照曝光 與父親習仲勛同巡海南

2018-04-18 17:18

CNN：習近平近期將訪北韓

2018-04-18 15:11

談陸惠台31條 傅崐萁：給台人更多成功機會

2018-04-18 16:50

北理工唯一「開坦克」專業 女生也能上手

2018-04-18 15:19

安徽地下兵工廠 8個月製70萬鉛彈銷全陸

2018-04-18 10:45

習近平提「廁所革命」 日本瞄準商機

2018-04-18 14:26

中國官媒採訪山西國企汙染 遭村幹部扣留

2018-04-18 12:43

「內涵段子」遭下架後 「抖音」也被約談整改

2018-04-18 22:05

破壞西什庫教堂文物 北京愛國會遭罰近百萬

2018-04-18 13:06

香港中文大學校長：校園內可談港獨 但不鼓吹

2018-04-18 13:42

霧霾新解 西安打造巨型空氣淨化塔

2018-04-19 01:52

高官相繼訪日 日媒：王岐山下指導棋 分化日美同盟

2018-04-18 15:30

江蘇9市13人黨政一把手換血 徐州泰州換書記

2018-04-18 23:51

1年激瘦34公斤 28歲杭州蕭山胖妹變女神

2018-04-18 15:26

美制裁中興 摩擦升級 …中國對美國高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 17:18

網紅整成范冰冰不夠 還拉老公變「李晨」

2018-04-18 14:31

曲解修憲原意？英媒：習自稱「反對終身統治」

2018-04-18 16:48

吵歸吵 中國2月仍增持85億美元美債

2018-04-18 12:39

四川76歲婦沒有手腳 跪著照顧105歲母

2018-04-18 16:17

晶片電阻再掀漲價風 風華高科再喊漲

2018-04-18 09:41

紐時：中共介入內部管理 成在華外企新挑戰

2018-04-18 17:13

「女兒閨密是局長千金」中國廣告消費孩子挨轟

2018-04-18 16:16

台商端午聯誼首度改分區座談 海基會：反應不錯

2018-04-18 17:52

中國華融股票停牌 董座遭指輸血千億給民企

2018-04-18 20:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top