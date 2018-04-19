實現「一號走遍深圳」 打造新型智慧城

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



圖為深圳市中心 新華社 分享 facebook 深圳市經貿資訊委副主任胡曉清17日在「民心橋」直播節目時表示，深圳將打造優質普惠的公共服務，到2020年，深圳城市將變得更智慧，實現政務服務「一號走遍深圳」，企業有望辦事不出區，個人辦事不出街。

深圳特區報報導，胡曉清透露，深圳已制定「深圳市新型智慧城市建設總體方案」，到2020年新型智慧城市建成目標是：一圖全面感知、一號走遍深圳、一鍵可知全域、一體運行聯動、一站創新創業和一屏智享生活，讓市民生活更便利，城市更美好。

對市民而言，「一號走遍深圳」實現後，其身分證、駕駛證、社保卡、圖書證、銀行卡等，只要是實名辦理的卡都可合成一個帳戶，在購物支付、醫療保障等，均可使用身分證辦理相關事項和服務。未來，還可通過生物識別+身分證號／實名手機號辦理各類事項和服務。「一屏智享生活」實現後，市民辦事、享受生活服務無需到處找入口，可從統一App獲得想要的服務，該App還能根據個人情況推送服務資訊。

對企業而言，「一號走遍深圳」實現後，企業在辦理各類事項時，只需使用社會信用代碼+數位憑證就可辦理各類公共服務事項，儘量做到不見面辦理。「一站創新創業」實現後，企業可方便地獲得政府開放的數據和軟體發展資源進行創新，也能享受一站式創業服務。

胡曉清表示，深圳將整合各區、各部門政務服務資源，建成統一的政務服務App，為市民和企業提供統一的政務服務入口，實現政務服務「一號走遍深圳」，政務服務事項100%網上申報，100%網上審批。

深圳還將發展智慧民生，推動養老、醫療、教育、住房、社保、警務、稅收、出行等領域智慧化升級，加快構建海陸空和地上地下的智慧化綜合交通服務體系。同時，逐步建成全市統一的公安影像圖像專網和綜合應用平台、安全生產網格化監管平台、地質災害管理資訊平台、第三代應急指揮平台和食品安全追溯管理服務平台，提升社會治安、安全生產、應急指揮、食品安全等領域的預測預警能力。