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中國未富先老 養老形勢嚴峻

2018-04-18 19:43中央社 台北18日電

中國大陸獨生子女一代的父母正邁入老年，迅速而龐大的老齡化暴露大陸社會的養老危機，包括養老金支出相抵後的結餘增速下降、年輕人寧願當更有社會地位的護士也不願投入養老業等。

中國國家統計局發布的資料顯示，2017年末，大陸60歲以上人口超過2.4億人，占總人口的17.3%；其中65歲以上人口接近1.6億人，占總人口的11.4%。

新華社主辦的雜誌半月談刊文指出，大陸老齡化的特色是速度快、規模大。18年間，60歲以上人口占比從10%上升到17.3%，65歲以上人口則在17年間從7%上升到11.4%。到了2030年，中國將提前進入超級老齡化社會，60歲以上人口占比達25%左右。

文章指出，養老不可怕，衰老時還沒變成有錢才可怕。中國60歲以上老年人口貧困率約為17.5%，遠高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均水準。

而根據中國社科院2018年發布的中國養老金精算報告，養老金的收入增速已經下降到10%以內，支出增速卻在高位，目前累計結餘增速已經下滑到5%的水準，基金備付能力相比過去5年下降1/3。掙錢的人越來越少，要花錢的人越來越多。

由於養老需求龐大，養老市場被看作一片藍海，但報導指出，養老所需投入較大，牽涉培訓人員、制定服務標準等，很多平台經營者要從頭做起，盈利空間不大已成為制約居家養老服務業發展的瓶頸之一。

這個行業的護理人員也面臨待遇不高、流動性高的問題。以河南省修武縣為例，專業護理人員待遇低，月薪平均僅人民幣1600元（約新台幣7520元）左右。優秀醫護人才不願去就業，當地養老機構聘用的多數是農村中年婦女或城市待業的中年婦女，醫療護理能力欠缺。

河南焦作市民政局福利老齡科科長李霞說，很多年輕人更願意去醫院做護士而不是護工或助老員，儘管都是照顧人，但是不少人認為在醫院就是醫護人員，有面子，薪資待遇也好。

此外，推動社區養老也面臨阻礙，一些社區居民對社區養老服務中心建在自家樓下、社區內表示反對。除了認為老人家動作慢、不小心撞上會有安全顧慮外，有些居民認為老人聚集的地方暮氣沉沉，有排斥感。

養老金醫護人員人民幣

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