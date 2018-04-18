鄉村振興論壇 廈門開幕

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海峽兩岸鄉村振興論壇17日在廈門海滄開幕，來自海峽兩岸的200餘名專家學者為鄉村振興與社區治理建言獻策。

新華社報導，台灣村里長聯合服務總會總會長陳建良表示，兩岸一衣帶水，同氣連枝，在城鎮化高速推進的今天，都面臨著鄉村社區凋敝、優質勞動力流失的困擾。因此，如何激活鄉村造血功能非常值得重視。

陳建良分享了南投縣埔里鎮桃米社區的做法：在生態資源豐富的桃米社區，村民們維護溼地河道，興建民宿，發展特色餐飲、文創工藝，推廣新故鄉旅遊，成功為鄉村發展開創了新局面。

他說，希望在複製推廣這樣的鄉村振興模式上，和大陸同胞多交流學習，請大陸同胞多來參觀指導，共同進步。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員趙一夫認為，半個多世紀以來，海峽兩岸從農業支持工業向工業反哺農業，乃至後工業化階段轉變的過程中，走過了相似的發展路徑，但發展進程存在階段性差異。

他說，台灣在農村產業轉型和鄉村建設方面有許多經驗，尤其是近10年來台灣農村在再生發展和社區營造方面的做法，可以為當前大陸鄉村振興戰略的推進提供有益參考。

中國社會科學院台港澳研究中心副主任羅京輝表示，農村是兩岸同胞鄉愁的共同載體，是凝聚兩岸親情的共同記憶，因此鄉村振興在某種層面上，對於促進「兩岸一家親」具有特別的意義。

他說，期待兩岸能持續加強在鄉里建設上的交流，常來常往，共同實現兩岸鄉村重煥光彩、村民安居樂業。