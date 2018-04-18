桂林創新示範區 聚焦生態修復

2018-04-18 04:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西桂林市17日正式啟動國家可持續發展議程創新示範區建設。

今後三年，桂林計劃投入1500億元人民幣以上，實施79項重大項目；深化面向東盟、對接「一帶一路」、輻射全球的開放合作；探索形成可持續發展的現實樣板和「桂林模式」。

中新社報導，今年2月，中國國務院批復同意桂林市建設國家可持續發展議程創新示範區。作為全國首批獲批的三座城市之一，這也是桂林繼2012年獲批建設國際旅遊勝地之後，又一次迎來重大發展機遇。

根據國務院批復，桂林將重點針對喀斯特石漠化地區生態修復和環境保護等問題，集成應用生態治理、綠色高效農業生產等技術，實施自然景觀資源保育、生態旅遊、生態農業、文化康養等行動，統籌各類創新資源，深化體制機制改革，探索適用技術路線和系統解決方案，形成可操作、可複製、可推廣的有效模式，對中西部多民族、生態脆弱地區實現可持續發展發揮示範效應，為落實2030年可持續發展議程提供實踐經驗。

中國科技部副部長徐南平表示，圍繞景觀資源可持續利用建設好示範區，不僅對桂林的可持續發展至關重要，對廣西乃至整個中西部生態脆弱地區的可持續發展均具有重要的示範意義。

4月16日，桂林市人民政府與聯合國開發計劃署簽訂合作協議，將在共建可持續發展國際交流合作與落地示範基地、舉辦可持續發展目標本地化論壇、實施可持續發展目標示範項目等方面開展交流合作。

在17日舉行的推進會上，桂林市人民政府及相關單位還與中國地質研究院岩溶地質研究所、清華大學深圳研究生院、華邦控股集團有限公司等12家企業簽訂了合作意向，投資額近1000億元人民幣，涉及自然景觀資源保育、生態旅遊、生態農業、文化康養等方面。