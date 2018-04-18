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整治水汙染 陸兩部委下月啟動

2018-04-18 04:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國生態環境部聯合住房和城鄉建設部將於5月初啟動2018年黑臭水體整治環境保護專項行動，範圍涉及36個重點城市（直轄市、省會城市、計劃單列市）及部分地級市。

中新社報導，全國城市黑臭水體整治信息發佈平台公佈的數據顯示，截至目前，全國已認定的2100個黑臭水體中，完成方案制定的190個，治理中的790個。其中已經完成整治的黑臭水體達1120個，占總數的53.3%。

生態環境部官員17日在北京表示，本次專項行動，借鑒督查、交辦、巡查、約談、專項督察「五步法」經驗，全面摸清黑臭水體整治工作進展及存在的問題，督促地方加快補齊城市環境基礎設施建設短板，從根本上解決黑臭水體問題。

為做好本次專項行動，兩部門計劃分三批次對36個重點城市及全國其他部分地級市進行督查，建立國家與地方人民政府上下有機結合的工作機制，通過審核黑臭水體整治相關資料、檢查實質性措施落實情況、檢查黑臭水體整治成效和民眾滿意度等具體方式，督促各地從根本上解決導致水體黑臭的相關環境問題。

專項行動要求，各地黑臭水體整治要力戒形式主義，堅持標本兼治，建立長效機制，逐步實現黑臭水體長治久清，遏制黑臭現象反彈。

國務院頒布實施的「水污染防治行動計劃」（即「水十條」）明確提出，到2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內；到2030年，城市建成區黑臭水體總體得到消除。

專家指出，「水十條」提出，到2020年，全國水環境質量得到階段性改善，污染嚴重水體較大幅度減少，京津冀、長三角、珠三角等區域水生態環境狀況有所好轉。所以在未來3年內，黑臭水體整治將是水環境治理的重中之重。

北京國務院

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