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四川光霧山-諾水河、湖北黃岡大別山入列世界地質公園

2018-04-17 20:24聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

澎湃新聞引述大陸國家林草局消息稱，聯合國教科文組織執行局第204次會議17日通過決議，正式批准中國大陸提交申報的四川光霧山-諾水河、湖北黃岡大別山地質公園，成為聯合國教科文世界地質公園，這是中國大陸第36、37個世界地質公園。

光霧山-諾水河世界地質公園位於四川省巴中市境內，總面積1818平方公里。地質遺跡資源豐富多樣，對解析特提斯週邊盆地、秦嶺（中央）造山帶以及四川盆地地質演化歷史，乃至整個揚子地塊的演化發展具有重要意義。公園人文歷史悠久，始於秦、興於漢的米倉古道，縱貫秦巴山區，北上三秦下通巴渝，連接中原黃河文明與西南巴蜀文明，秦漢時期的官倉平和牟陽古城等人文歷史景觀保存良好。

黃岡大別山世界地質公園位於湖北省東北部黃岡市境內、大別山南麓，長江中游北岸，總面積2625.54平方公里。作為中國大陸中央山系地質-地理-生態-氣候分界線的重要組成部分，黃岡大別山地質公園保留自太古代以來地球演化所產生的多期變質變形作用，種類豐富的岩漿活動地質遺跡，具有全球對比意義；公園匯聚「峰、林、潭、瀑」於一地，以大陸造山帶構造-花崗岩山嶽地貌為特徵，是地學研究的天然實驗室和造山帶研究基地。

2016年全球共有14個國家向聯合國教科文組織提交15項申報世界地質公園的申請；2017年9月16日-17日，聯合國教科文組織世界地質公園理事會舉行的第五屆亞太世界地質公園大會期間審議17項申請（包括上一次會議推遲的2個項目），投票決定通過其中的13個申報項目、推遲4個申報項目。2018年4月17日，在法國巴黎召開的聯合國教科文組織執行局第204次會議最終核准理事會的該項決議。

目前，聯合國教科文組織世界地質公園總數為140個，分布在全球38個國家和地區。作為世界地質公園項目的發起國，中國大陸已擁有37個世界地質公園。

香爐山（四川光霧山-諾水河地質公園）。圖片引自澎湃新聞
香爐山（四川光霧山-諾水河地質公園）。圖片引自澎湃新聞
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